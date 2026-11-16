Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve orada tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları mahkemeye dilekçe sundu. Tok'un avukatları dilekçede, "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir" ifadelerini kullandı. Sanık Tok'un avukatları, yakalama kararının kaldırılmasını ve nakdi teminat ile diğer tedbirler uygulanarak Eylem Tok'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Öte yandan Aci ailesinin avukatı ise sanığın Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanlarının henüz gerçekleşmemiş olması ve bu beyanların tek başına yakalama kararının kaldırılmasını haklı kılmaması nedeniyle taleplerin reddine karar verilmesini istedi. Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Timur Cihantimur’u yurt dışına kaçıran Eylem Tok’un avukatları mahkemeye başvurdu. (Foto: AA) EYLEM TOK'UN AVUKATLARINDAN YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ Dilekçede, Eylem Tok'un hakkında verilen iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat ederek duruşma öncesinde Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve duruşmada hazır bulunacağı belirtildi. Tok'un avukatlarının sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Bu doğrultuda müvekkil hakkında uygun görülecek nakdi teminat ve aynı kanun maddesinde düzenlenen diğer tedbirler uygulanmak üzere adli kontrolle salıverilmesine karar verilmesini talep ediyoruz." Dilekçenin sonuç kısmında ise Eylem Tok'un Türkiye'ye iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı belirtilerek hakkındaki yakalama kararının kaldırılması, nakdi teminat ve diğer tedbirler uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi. ACİ AİLESİNİN AVUKATINDAN TALEPLERİN REDDİ İSTEMİ Öte yandan Aci ailesinin avukatı da mahkemeye yeni bir dilekçe sundu. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Sanık müdafi tarafından mahkemenize sunulan dilekçede, sanığın Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği, Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve mahkemenizce yapılacak duruşmada hazır bulunacağı belirtilerek yakalama kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Ancak öncelikle belirtmek gerekir ki, sanık müdafinin dilekçesinde yer verdiği bu açıklamalar, henüz gerçekleşmiş somut işlemlere değil, sanığın ileride yerine getireceğini beyan ettiği hususlara dayanmaktadır."