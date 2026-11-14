COP31 kapsamında açılan İklim Okulu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, tüm liselerde çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile doğaya karşı sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin yanı sıra eğitim alanındaki çevre politikalarına da ev sahipliği yapıyor. Zirvenin altıncı gününde açılışı yapılan İklim Okulu'nda A Haber'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin küresel organizasyonlardaki konumunu ve eğitim sisteminde çevre bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

Bakan Tekin A-Haber ekranlarında anlattı.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA GÜCÜNÜ KANITLADI"

A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in, "İklim okulu açılışındayız şu anda. Bugün için neler söylersiniz" sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu tür organizasyonlar biz Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü, itibarını görmemiz açısından çok önemli. Bu COP31 için buraya 102 farklı ülkenin devlet ve hükümet başkanı buradaydı. Sizin de söylediğiniz gibi çok yakın zamanda tüm dünyadan gıptayla izlenen NATO Zirvesi'ni yaptık. Uluslararası arenada gerçekten Türkiye itibarını sürekli gösteriyor. Özellikle bu tür organizasyonlarda herkes Türkiye'nin kendi farkını hissettirdiğini söylüyor."

Zirvenin başarılı bir organizasyonla yürütüldüğünü belirten Tekin, "O yüzden başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin itibarı açısından, Türkiye'nin dünyadaki saygınlığı açısından örnek bir zirve olmuş." dedi.