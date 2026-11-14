COP31 İklim Okulu açıldı! Bakan Yusuf Tekin A Haber'e konuştu: Türkiye uluslararası arenada gücünü kanıtladı
Antalya’da düzenlenen COP31, bakanlar düzeyindeki müzakereler ve diplomatik temaslarla devam ediyor. Zirve kapsamında açılan İklim Okulu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki gücüne dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çevre ve doğa bilincinin eğitim sisteminin merkezine taşındığını belirten Tekin, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemini vurguladı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin yanı sıra eğitim alanındaki çevre politikalarına da ev sahipliği yapıyor. Zirvenin altıncı gününde açılışı yapılan İklim Okulu'nda A Haber'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin küresel organizasyonlardaki konumunu ve eğitim sisteminde çevre bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını değerlendirdi.
COP31 kapsamında açılan İklim Okulu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, tüm liselerde çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile doğaya karşı sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
"TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA GÜCÜNÜ KANITLADI"
A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in, "İklim okulu açılışındayız şu anda. Bugün için neler söylersiniz" sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle bu tür organizasyonlar biz Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü, itibarını görmemiz açısından çok önemli. Bu COP31 için buraya 102 farklı ülkenin devlet ve hükümet başkanı buradaydı. Sizin de söylediğiniz gibi çok yakın zamanda tüm dünyadan gıptayla izlenen NATO Zirvesi'ni yaptık. Uluslararası arenada gerçekten Türkiye itibarını sürekli gösteriyor. Özellikle bu tür organizasyonlarda herkes Türkiye'nin kendi farkını hissettirdiğini söylüyor."
Zirvenin başarılı bir organizasyonla yürütüldüğünü belirten Tekin, "O yüzden başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin itibarı açısından, Türkiye'nin dünyadaki saygınlığı açısından örnek bir zirve olmuş." dedi.
TÜM LİSELERDE ÇEVRE BİLİNCİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR
Milli Eğitim Bakanlığının COP31 kapsamındaki çalışmalarına da değinen Tekin, İklim Okulu'nun gençlerde çevre duyarlılığını artırmayı amaçlayan projelerden biri olduğunu belirtti.
Tekin, "Biz de bu süreçte bütün diğer bakanlıklar, diğer kamu kurumları gibi Türkiye'nin itibarı açısından bu zirvede üstümüze düşeni yerine getirmek için çaba sarf ettik. Burada şu anda açılışını yaptığımız, yapacağımız İklim Okulu da bu etkinliklerden bir tanesi. Biz Türkiye çapında bütün liselerimizde iklim ve çevre facialarına karşı, çevre konusundaki duyarlılıkları artıracak yarışmalar organize etmiştik. Bugün onların finalleri yapılıyor. Türkiye'nin her tarafında bu anlamda bir etkinlikler silsilesi sırf COP31 ile ilgili olarak organize edildi." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE DOĞAYA SAHİP ÇIKAN NESİLLER
Çevre bilincinin yalnızca COP31 kapsamında yürütülen çalışmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımında doğaya ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğun bulunduğunu söyledi.
Tekin, "Bizim aslında çevre ve iklim değişikliği ile ilgili çabalarımız sadece COP31 ile sınırlı değil. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile şöyle bir felsefe inşa etmeye çalıştık: Dedik ki Türkiye'de bizim geçmişimiz, bizim geçmiş birikimimiz, medeniyetimiz insanı sadece diğer insanlara karşı değil, çevresindeki bütün doğaya karşı, doğada yaşayan canlılara karşı sorumlu olan bir medeniyetin biz müntesipleriyiz. Ve bu sadece geçmişle ilgili değil; gelecekte de bu dünyada yaşayacak olan kişilere karşı sağlıklı bir çevre, yaşanabilir bir çevre bırakmakla mükellefiz." açıklamasında bulundu.
Modelin çevre yaklaşımını anlatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni inşa ederken odağa bu birikimi koyduk. Dedik ki çocuklarımız çevreden faydalanacaklar ama çevreyi de gelecek kuşakların sağlıklı kullanabilmesi için, onların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için temiz bırakması, temiz kullanması ve sınırlı, ölçülü kullanması gerekir. Türkiye İklim Okulu da bu felsefenin dersler dışında bir uygulama alanı olarak ortaya konulduğu bir örnek model. Burada da bu konudaki çalışmalarımızı misafirlerimizle paylaşacağız inşallah."