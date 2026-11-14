MÜZAKERELERDE KRİTİK HAFTA Önümüzdeki haftanın müzakereler açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Kurum, gençlik, eğitim, bilim, yapay zeka, yeşil sanayi, denizler ve biyolojik çeşitlilik konularının ele alınacağını bildirdi. Bakanlar düzeyindeki istişarelerin yoğunlaştırılacağını belirten Kurum, ülkelerin üzerinde çalıştığı konuların ortak kararlarla sonuçlandırılması için gayret göstereceklerini söyledi. Kurum, "Antalya'dan dünyaya çağrımız açık: Gelin, güveni büyütelim. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın ortak yararına sunalım. Finansmanı ihtiyaçlarla, yatırımları çözüm bekleyen meselelerle buluşturalım. Gelecek nesillerin hakkını birlikte koruyalım. Antalya, ülkelerin birbirini dinlediği, güvenin güçlendiği, ortak sorumluluğun somut adımlara dönüştüğü tarihi bir buluşma olarak hatırlansın. Çünkü yarının dünyası, bugünün ortaya koyduğu cesaretle şekillenecek. Türkiye, bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkanlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. GAZZE İÇİN AYAĞA KALKAN ORTAK VİCDANDI Basın toplantısında Gazze'ye yönelik dayanışma da gündeme geldi. Anadolu Genel Kurul Salonu'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın ayakta alkışlanması ve zirvenin en büyük salonuna Gazze isminin verilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kurum, salondaki duruşun ortak vicdanın yansıması olduğunu söyledi. Kurum, "Aslında toplantıda ayağa kalkan ben değildim. Hepimizin ortak vicdanıydı. Buradaki duruş Gazze'deki annelerin, babaların, tüm insanlığın ortak sesini gösterebilmek adına çok önemliydi. Bütün salon ayağa kalktı ve orada duygularını ifade etti. Buna bir tepki de diyebilirsiniz, buna Filistin'e destek de diyebilirsiniz, buna orada yapılan zulme karşı sessiz kalmamak da diyebilirsiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumun sesi olmuştur. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 konuşmasında Filistin'de yaşanan dramı, Filistin'de yapılan haksızlığı gür bir şekilde dile getirmiştir. Türkiye, hep söylüyoruz, dün de Filistin'in yanındaydı, bugün de yanında, bundan sonra da yanında olmaya devam edecek. Ben böylesi önemli bir organizasyonda Filistin Başbakanı'na söz verdiğim için, onu ülkemizde Antalya'da ağırladığımız için gurur duyuyorum ve Filistin'in haklarını bundan sonra da güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

30'DAN FAZLA DEVLET ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜNE DESTEK VERDİ COP31 Eylem Gündemi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurum, küresel elektrifikasyon hedefi için verilen desteklerden memnuniyet duyduklarını belirtti. 170'ten fazla ülkede 45 milyonu aşkın şirketi temsil eden kuruluşların desteklerini açıkladığını bildiren Kurum, şu ana kadar 30'un üzerinde devletin ve 100'e yakın özel sektör temsilcisinin resmi küresel elektrifikasyon taahhüdüne destek verdiğini söyledi. BRIDGE ve SURFF uygulamalarına ilişkin destekleri de değerlendiren Kurum, BRIDGE mekanizmasının uygulamanın hızlandırılması açısından önemli olduğunu ifade etti. Nepal'de yaşanan sorunların yerel düzeyde giderilmesi gerektiğini belirten Kurum, bu amaçla SURFF uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi. Zirve kapsamında önemli anlaşmaların da imzalandığını kaydeden Kurum, Çin ve diğer ülkelerle bilgi ve teknoloji paylaşımı yapıldığını, kalkınma bankalarının protokollere imza attığını aktardı. Ülkelerin Eylem Gündemi'nin ilerletilmesine yönelik desteklerini açıkladığını belirten Kurum, "Yani 5'inci günü geride bıraktığımız noktada oldukça iyi bir ilerleme sağladığımızı ifade etmek isterim" dedi.

İLK HAFTADA 5 TEMEL ALANDA İLERLEME KAYDEDİLDİ Ülkelerle yürütülen müzakerelerde hangi başlıklarda ilerleme sağlandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Kurum, ilk haftada beş temel alanda çalışmaların sürdüğünü belirtti. İlk başlığın iklim değişikliğine uyum olduğunu ifade eden Kurum, ülkelerin hedeflerinin somut sonuçlara dönüştürülmesi üzerinde çalışıldığını ve bu konuda karar alınmasının beklendiğini söyledi. İkinci başlığın emisyon azaltımı olduğunu kaydeden Kurum, azaltım çalışma programının 2026 sonrasında da sürdürülmesine geniş destek bulunduğunu dile getirdi. Üçüncü başlığın iklim finansmanı olduğunu belirten Kurum, finansmana ilişkin ilk beş gündem maddesinin kabul edildiğini açıkladı. Özellikle Uyum Finansmanı'nın 2035 yılına kadar üç katına çıkarılması taahhüdü üzerinde çalışıldığını belirten Kurum, bu konuda ilerleme sağlanması için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. "ADİL GEÇİŞ MEKANİZMASININ HAYATA GEÇİLMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞLER YAKINLAŞIYOR" Verilen sözlerin yerine getirilmesi için tüm ülkelerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, iklim değişikliğinin oluşturduğu risklere dikkat çekti. Kurum, "Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Eğer tedbir alınmazsa Tuvalu yok olacak. O yüzden tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir. Bu bir mecburiyettir, tercih değil. Ve COP Başkanlığı olarak biz bu duruşu sonuna kadar sergileyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yine adil geçiş mekanizmasının hayata geçilmesi konusunda da görüşler birbirine yakınlaşıyor" diye konuştu.

"YENİ TAAHHÜT DEĞİL, MEVCUT SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ" İklim finansmanı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, devletler ve özel sektörün içinde bulunduğu 1,3 trilyon dolarlık kaynağın yeterli olmadığını belirtti. 1,5 derece hedefi doğrultusunda daha fazla kaynak, enerji ve irade gerektiğini ifade eden Kurum, Bakü ve Belem'de ortaya konulan finansman hedeflerine henüz ulaşılmadığını söyledi. Kurum, "Şu an ortaya koyulan devlet ve özel sektörün de içinde olduğu 1.3 trilyon doların yetersiz olduğunu söylüyor. Yani 1,5 derece hedefimiz doğrusunda daha fazla kaynak, daha fazla enerji, daha fazla irade ortaya koymamız gerektiğini tüm bilim insanları ifade ediyor. Gelinen noktada biz daha 1.3 trilyon doları da yakalayabilmiş değiliz. Yani Bakü'de, Belem'de ortaya koyulan finans hedefleri hala yakalanmış değil. O yüzden diyoruz ki 'Biz yeni bir taahhüt beklemiyoruz, ama mevcut taahhütleri gerçekleştirin' istiyoruz. Tüm dünya ülkelerine yaptığımız çağrı budur" dedi. Bu kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için İklim Uygulama Köprüsü, SURFF ve uygulama hızlandırıcısı mekanizmalarının önemine değinen Kurum, İklim Uygulama Köprüsü'nü hayata geçirdiklerini belirtti. SURFF mekanizmasının ise yereldeki hızı ve aksiyonu artıracak bir uygulama olacağını kaydetti. "YAŞANABİLECEK BİR DÜNYA KALMADIKTAN SONRA SAVUNMA HARCAMASININ ANLAMI YOK" İklim finansmanı ile ülkelerin savunma bütçeleri arasındaki karşılaştırmayı yeniden gündeme getiren Kurum, iklim değişikliğine karşı küresel farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. Liderlerin Türkiye'ye gelmesiyle bu konudaki farkındalığın arttığını ancak çalışmaların dünyanın her yerinde sürdürülmesi gerektiğini belirten Kurum, şöyle konuştu: "Belki hepimiz bu konunun farkındayız. Bu çerçevede liderler ülkemize geldiğinde buradaki farkındalığı artırdık mı? Evet artırdık. Ama dünyanın her yerinde artırmamız lazım. Dünyanın her yerindeki insanlığa buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin hep birlikte bu güçlü sesi yükseltelim. Gelin hep birlikte hükümetlere, devletlere bu çağrıda bulunalım. Hep söylüyorum. Ülkeler savunma harcamalarını arttırıyorlar. Ama yaşanabilecek bir dünya kalmadıktan sonra savunma harcamasını artırmanın da bir anlamı kalmıyor. Gelinen süreçte ilerleme güzel." COP31'DE GENÇLERLE BİRLİKTE HAREKET EDİLECEK İklim değişikliğinden en fazla etkilenen kesimlerden birinin çocuklar olduğuna dikkat çeken Kurum, COP31 kapsamında gençlerin geleceğe ilişkin düşünce ve beklentilerinin sürece dahil edildiğini söyledi. Gençlerin Eylem Gündemi'nde ilk kez bu kapsamda ele alındığını belirten Kurum, "Bugün gençlik günü, gençlerimizin günü ve zannedersem ilk defa böyle bir Eylem Gündemi'nde gençler konu oldu. COP31'de gençlerin gelecekle ilgili düşüncelerini, beklentilerini almak ve sürecin her aşamasında, gençlerle birlikte hareket etmek üzere bir bakış ortaya koyduk. İstiyoruz ki gençlerimiz daha güzel bir dünyada yaşasın. İstiyoruz ki onlara güzel bir miras bırakalım. Bu dünyadaki her çocuğun hakkı. Nijerya'daki de, Gazze'deki de, Sudan'daki de, Nepal'deki de bunu sonuna kadar hak ediyor. O yüzden bize düşen sorumluluk onlar için daha güzel bir gelecek hazırlayabilme sorumluluğudur. Bu alanda yeni beceriler ve iş geliştirme kapasitesinin geliştirilmesi noktasında da irade ortaya koyduk" dedi.