Erdoğan'ın 25 yılı aynı paylaşımda! AK Parti'den 2001'den 2026'ya fotoğraflı yolculuk
AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001-2026 yılları arasındaki fotoğraflarından oluşan bir paylaşım yaptı. “Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi” ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, her yıldan bir kareye yer verildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti'nin sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı yıllarda çekilen fotoğrafları yayımlandı.
HER YILDAN BİR FOTOĞRAF
Partinin kuruluş yılı olan 2001'den 2026'ya uzanan paylaşımda, Erdoğan'ın her yıla ait birer fotoğrafı kullanıldı. Kareler, 25 yıllık dönemi bir araya getirdi.
Paylaşıma, "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" notu düşüldü.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel