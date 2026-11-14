AK Parti'nin sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı yıllarda çekilen fotoğrafları yayımlandı.

HER YILDAN BİR FOTOĞRAF

Partinin kuruluş yılı olan 2001'den 2026'ya uzanan paylaşımda, Erdoğan'ın her yıla ait birer fotoğrafı kullanıldı. Kareler, 25 yıllık dönemi bir araya getirdi.

Paylaşıma, "Milletine adanmış bir ömrün, yıllara sığmayan hikayesi" notu düşüldü.

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