Gaziantep'e ulaşımda dev yatırım! Nizip Adliye Kavşağı ve Nizip-Karkamış Yolu hizmete girdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’in Nizip ilçesinde Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına son 24 yılda 177 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, bu projelerle yılda toplam 314,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nizip'te; Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış Yolu'nu hizmete açtı. Uraloğlu, Gaziantep'in Anadolu'nun kadim ticaret yollarının üzerinde, tarımdan sanayiye, gıdadan tekstile, makineden plastiğe uzanan zengin üretim yelpazesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Nizip ise bu bereketin ve hareketliliğin önemli duraklarından biridir." ifadesini kullandı.
GAZİANTEP'İN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 177 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM
Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gaziantep'in stratejik konumunu daha da güçlendirmek, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın ve tüm hemşerilerimizin daha güvenli, konforlu ve ekonomik seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 177 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 476 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 462 kilometreye yükselttik. Gaziantep'i; Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya ve Hatay'a bölünmüş yollar ile bağladık. Nurdağı – İslahiye Yolu, Sakçagözü Geçişi, Gaziantep – Yavuzeli – Araban Yolu, Yeşil Vadi ve Beykent Köprülü Kavşakları, Dutlu Köprülü Kavşağı, Gaziantep – Kilis Yolu, Gaziantep – Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep Çevre Yolu Kesimi), Başpınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, Gaziantep – Kilis Devlet Yolu Üniversite Köprülü Kavşağı ve Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini hizmete sunduk"
DÜLÜK-OSB TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Geçen yıl Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle Dülük-OSB Tüneli ve bağlantı yolunun yapım çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bugün de programımız kapsamında Dülük Tünel Şantiyesi'nde yerinde inceleme gerçekleştirecek, sahadaki son durumu bizzat göreceğiz." dedi.
Söz konusu proje kapsamında kavşaklar ile tünel dışındaki yol kesimlerinin inşasını Karayolları Genel Müdürlüğünün yürüttüğünü söyleyen Uraloğlu, "Projemizi Dülük Kavşağı'ndan başlatarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin ana arterlerine ve TAG Otoyolu'na bağlayacak şekilde tasarladık. Böylece D-400 Karayolu ile Çevre Yolu arasındaki trafik yoğunluğunu azaltacak, sanayinin doğusuna erişimi kolaylaştıracağız. Çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." bilgilerini paylaştı.
Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Osmaniye – Nurdağı Yolu, TAG Otoyolu Üstyapı Onarımı, Gaziantep – Nurdağı Devlet Yolu ve Kahramanmaraş – Narlı – Gaziantep Yolu gibi 12 karayolu projesinin çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.
"NİZİP ADLİYESİ VE ÇEVRESİNDEKİ KAMU HİZMET ALANLARINA ERİŞİMİ DÜZENLEDİK"
Bugün hizmete açılan iki önemli eserle Gaziantep'e ve Nizip'in ulaşım ağının gücüne güç katmaya devam ettiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"İlk eserimiz bizleri bir araya getiren Nizip Adliye Kavşağıdır. Bağlantı yolları ile birlikte toplam 4,2 kilometre uzunluğundaki bu köprülü kavşağı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Nizip Adliyesi ve çevresindeki kamu hizmet alanlarına erişimi düzenledik. Kavşak geometrisini ve trafik düzenini iyileştirerek araçların geçişlerini, görüş mesafelerini ve manevra kabiliyetlerini artırdık. Yoğun saatlerde oluşan sıkışıklık ve beklemelerin yerini güvenli, akıcı ve konforlu bir ulaşım aldı."
Uraloğlu ayrıca yaya hareketlerini de düzenleyerek yol kullanıcılarının güvenliğini yükselttiklerini de vurgulayarak "Bu proje ile zamandan 100,5 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını yılda 664 ton azaltarak hem çevreyi koruyacak hem de iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.
30,5 KİLOMETRELİK YOL SINIR BÖLGESİNDEKİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİ
Nizip-Karkamış Yolu'nun da 30,5 kilometre uzunluğunda olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Nizip D-400 Devlet Yolu'nun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzanan bu güzergâhı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmete açtık." dedi.
Karkamış ilçesinin Nizip'e, Gaziantep'e ve bölgedeki merkezlere kesintisiz ve yüksek standartlı bağlantısını sağladıklarını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunuyoruz. Bu proje ile zamandan 154 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 201 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını yılda 2 bin 312 ton azaltarak Nizip'in ve Gaziantep'in doğasını koruma altına alıyoruz."
Her iki eserin de sadece birer ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Gaziantep'in üretim gücünü,
Nizip'in tarım bereketini, sınır ticaretinin potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren somut bir kalkınma hamlesidir." diye konuştu.
"GAZİRAY'DA KULLANILAN 8 TREN SETİMİZİN TAMAMINI TESLİM ETTİK"
Demiryolu yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Gaziantep'in tüm demiryolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik. Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak bir çalışmayla hayata geçirdiği GAZİRAY'ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar'dan Taşlıca'ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Bugün itibariyle 15 bin yolcu taşıyoruz, hedefimiz 60 bine çıkmak. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı sinyalli demiryolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdik. Geçen yıl İlk milli banliyö tren setimizi de Gaziray'da kullanmaya başlamıştık. Gaziray'da kullanılan 8 tren setimizin tamamını teslim ettik."
312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesini başlattıklarını, yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, projenin Mersin-Adana arasını gelecek seneye tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Uraloğlu, "Tüm hat tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Uraloğlu, hızlı demiryolu projesini Gaziantep'ten itibaren Ovaköy'e kadar devam ettirmeyi planladıklarını da kaydederek "Sadece Irak'a bağlanan bir demiryolundan bahsetmiyoruz. Basra Körfezi'ne bağlanan oradan Çin'e kadar giden bir demir-deniz yolu bağlantısından bahsediyoruz. Baktığımız çerçeve tam da bu."
Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı'nın yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası da inşa ettiklerini de belirtti.
Uraloğlu, "2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 3 milyon 70 bin yolcuya yaklaştı. Havalimanımızdan 7'si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 168 uçuş operasyonu gerçekleşiyor." bilgisini paylaştı.
Bakan Uraloğlu ayrıca Gaziantep Havalimanı'nda CAT II sistemini de devreye aldıklarını hatırlatarak, hayırlı olmasını temenni etti.