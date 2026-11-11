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İspanya'da TikTok için kapatma hamlesi: Çocuk istismarı içeren 1183 video tespit edildi

Sosyal medya devleri, çocukların güvenliği konusunda yeniden tartışmaların odağında. İspanya'da TikTok'ta yayımlanan çocuk istismarı içerikleri hükümeti harekete geçirdi. Savcılığa başvuran hükümet, platformun ülkedeki faaliyetlerini tamamen durdurma seçeneğini gündemine aldı.

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Türkiye'de 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasını engelleyen yeni düzenleme büyük destek gördü. Dünyanın birçok ülkesinde de benzer adımlar atılmaya başlandı. Kullanıcıları ekran başına kilitlemek için algoritmalarını sürekli geliştiren teknoloji devleri, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda ise sınıfta kalıyor. TikTok'un çocuk istismarı içeriklerinin dolaşıma sokulduğu bir platform hâline gelmesi üzerine İspanya hükümeti radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

İspanya, çocuk istismarı içerikleri nedeniyle TikTok'u kapatmayı gündemine aldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)İspanya, çocuk istismarı içerikleri nedeniyle TikTok'u kapatmayı gündemine aldı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"AÇIKLAMA YAPIN"

İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, platformda çocukların cinsel istismarına ilişkin içeriklerin yayıldığını ortaya koyan araştırmanın ardından savcılığa başvurdu. Bakanlık, TikTok'un İspanya'daki hizmetlerinin durdurulması ihtimalini ilk sıraya koydu. TikTok yetkililerinden acil açıklama isteyen hükümet, çocukların korunması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

İspanyol araştırma kuruluşu Maldita.es'in ortaya çıkardığı bulgular dehşete düşürdü. Araştırmada TikTok üzerinde çocukların cinsel istismarına ilişkin bin 183 video tespit edildi. Söz konusu videoların yaklaşık 48 milyon kez görüntülendiği, bu içeriklerle bağlantılı olabilecek 26 binden fazla hesabın bulunduğu ifade edildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, sosyal medyanın çocuklar için tehlikelerine dikkat çekti.İspanya Başbakanı Sanchez, sosyal medyanın çocuklar için tehlikelerine dikkat çekti.

SANCHEZ'DEN BÜYÜK TEPKİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyanın "bağımlılık, istismar, pornografi, manipülasyon ve şiddet" yeri olduğunu söyledi.

Sanchez, "Bugün çocuklarımız asla tek başlarına gezinmemeleri gereken bir alana maruz kalıyorlar. Dijital platformların bölünmeyi nasıl körüklediğini ve nefreti nasıl artırdığını biliyoruz, gereken önlemleri alıyoruz" dedi.

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Ahmet Can Aras
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Güncel

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