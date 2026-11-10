Ankara'da internete sıkı takip! Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapan 400 siteye erişim engeli
Ankara'da jandarmanın sanal devriyesinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşımlar yapan yüzlerce internet sitesi tespit edildi. Erişim engellerinin yanı sıra 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 400 internet sitesine erişim engeli getirildi.
762 SOSYAL MEDYA HESABI VE URL ADRESİ İNCELENDİ
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 762 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
336 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde, 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinde ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.
400 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ
Yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 400 internet sitesi, Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi. Söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
5 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Öte yandan, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.
Bu kapsamda, Ankara'nın Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.