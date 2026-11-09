Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tchiani'nin telefon görüşmesinde, Türkiye-Nijer ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin birçok alanda güçlendirilmesi için gayretlerin ve adımların süreceğini belirtti.

Türkiye'nin, Nijer'in toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek verdiğini, bölgesel diyalog süreçlerinin tesisi ile güçlendirilmesi için elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, babasının vefatı nedeniyle Tchiani'ye ve dost Nijer halkına taziyelerini de sundu.