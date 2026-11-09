Fon soruşturmasında ödeme bekleyenlere sinsi dolandırıcılık! SPK'dan kritik uyarı: "Resmi açıklamaları takip edin”
Fon soruşturması devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı kritik bir uyarıda bulundu. Tasfiye sürecindeki fonlarda ödeme işlemlerini hızlandırma ve öncelik sağlama vaadiyle telefon, kısa mesaj ve sosyal medya üzerinden yatırımcılara ulaşan kişilerin menfaat temin etmeye çalıştığı belirtildi. SPK, ödeme süreçlerinde hiçbir ücret veya komisyon talep edilmediğini vurgulayarak yatırımcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Fon soruşturması devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı harekete geçti.
Tasfiye kararı verilen fonlarda ödeme süreçlerini fırsata çevirmek isteyen kişilerin, sosyal medya ve kısa mesajlar üzerinden yatırımcılara ulaştığı belirtildi.
Ödemeleri hızlandırma veya öncelik sağlama vaadiyle menfaat talep edildiğine dikkat çeken SPK, yatırımcılara yalnızca yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri çağrısında bulundu.
SPK'DEN FON YATIRIMCILARINA DOLANDIRICILIK UYARISI
Sermaye Piyasası Kurulu, 9 Kasım 2026 tarihli "Fon Yatırımcılarına Yönelik Dolandırıcılık Amaçlı Girişimlere İlişkin Uyarı" başlıklı açıklamasında, tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarını hedef alan girişimlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
Kurulun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Son dönemde, Kurulumuzca tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarından alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılarak, ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya yatırımcılara öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulmak suretiyle menfaat temin edilmeye çalışıldığına ilişkin bilgiler edinilmiştir."
ÖDEME SÜREÇLERİNDE YETKİLİ KURUMLAR VURGUSU
SPK, fonlara ilişkin ödeme süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatarak, yatırımcılardan ücret veya komisyon talep edilmesinin söz konusu olmadığının altını çizdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir."
SPK'DEN RESMÎ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN ÇAĞRISI
Dolandırıcılık girişimlerine karşı yatırımcıları uyaran Kurul, ödeme süreçlerine ilişkin bilgilerin yalnızca resmî kaynaklardan edinilmesi gerektiğini belirtti.
SPK, "Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.
DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI
Kurul, ödemelerde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla yatırımcılardan menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.