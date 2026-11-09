SPK, fonlara ilişkin ödeme süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlatarak, yatırımcılardan ücret veya komisyon talep edilmesinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

"Son dönemde, Kurulumuzca tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarından alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılarak, ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya yatırımcılara öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulmak suretiyle menfaat temin edilmeye çalışıldığına ilişkin bilgiler edinilmiştir."

Resmi kaynaklara güvenilmesinin altı çizildi (Foto: Takvim Foto Arşiv)Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir."

SPK'DEN RESMÎ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN ÇAĞRISI

Dolandırıcılık girişimlerine karşı yatırımcıları uyaran Kurul, ödeme süreçlerine ilişkin bilgilerin yalnızca resmî kaynaklardan edinilmesi gerektiğini belirtti.

SPK, "Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE KARŞI SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI

Kurul, ödemelerde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla yatırımcılardan menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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