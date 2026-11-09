MHP lideri Bahçeli'den Atatürk'ün 88. yıl dönümünde anma mesajı: "Onu yaşatmanın doğru yolu eserine sahip çıkmaktır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. "Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmaktır" diyen Bahçeli, onun fikirlerinin çağın gerçekleri doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğine değindi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkılmasının önemine değindi.
Atatürk'ün fikirlerinin çağın gerekleri doğrultusunda yorumlanarak geliştirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, 10 Kasım'ın devlet ve millet açısından taşıdığı değerin doğru anlaşılmasının da büyük önem arz ettiğini vurguladı.
"ATATÜRK'Ü YAŞATMANIN DOĞRU YOLU ESERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"
Atatürk'ü anmanın yalnızca bir anma günüyle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Bahçeli, onun fikirlerinin günün koşullarına uygun politikalarla yaşatılabileceğini belirtti.
Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk'ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir. Ancak bugünü değerli ve kıymetli kılanın ne olduğunu doğru anlamakta en az bugün kadar önemlidir. Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkana kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur."
Atatürk'ün kurucu felsefesinin, devlet anlayışının ve temel ilkelerinin bütün faaliyetlerin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bu yaklaşımın Atatürk'ü doğru anlamanın en sağlıklı yolu olduğunu ifade etti.
Siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin doğru değerlendirilmesinin devletin ve milletin varoluş iradesini güçlendireceğini belirten Bahçeli, tarihsel birikim ile Türkiye'nin jeopolitik konumunun günün şartlarına göre ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
Bahçeli, değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"Türk milleti olarak Atatürk'ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır. Tarihsel tecrübemizle yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik konumumuzu günün şartlarına göre daha anlamlı bir şekilde değerlendirip bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, stratejik bir akılla birleştirerek ivmeye dönüştürebilmektir."
ATATÜRK'ÜN ASKERÎ BAŞARILARINA VURGU
Atatürk'ün cephede elde ettiği başarıların yanı sıra Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği inkılaplarla da büyük bir devlet adamı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma hedefini hatırlattı.
Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk, cephede kazandığı savaşlarda başarılı bir asker ve komutan iken Cumhuriyetle birlikte yaptığı inkılaplarla Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlamış liderdir. 'Benim en büyük eserim Cumhuriyettir' diyen Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek de eserinin sonsuzluğuna dikkat çekmiştir."
Atatürk'ün gelecek kuşaklara bıraktığı mirasın korunması ve yaşatılması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, ona sevgi ve saygıyla bağlı nesillerin en önemli sorumluluğunun Atatürk'ü yalnızca anmak değil, aynı zamanda doğru anlamak olduğunu belirtti.
Bahçeli, mesajını Atatürk, Millî Mücadele kahramanları ve şehitler için rahmet dilekleriyle tamamladı.
"Bu anlamlı ve veciz sözler düşünüldüğünde Atatürk'e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum."