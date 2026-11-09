Atatürk'ü anmanın yalnızca bir anma günüyle sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Bahçeli, onun fikirlerinin günün koşullarına uygun politikalarla yaşatılabileceğini belirtti.

Atatürk'ün fikirlerinin çağın gerekleri doğrultusunda yorumlanarak geliştirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, 10 Kasım'ın devlet ve millet açısından taşıdığı değerin doğru anlaşılmasının da büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Devlet Bahçeli Atatürk'ü anma mesajı yayımladı (Foto: AA)

Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk'ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir. Ancak bugünü değerli ve kıymetli kılanın ne olduğunu doğru anlamakta en az bugün kadar önemlidir. Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkana kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur."

Atatürk'ün kurucu felsefesinin, devlet anlayışının ve temel ilkelerinin bütün faaliyetlerin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bu yaklaşımın Atatürk'ü doğru anlamanın en sağlıklı yolu olduğunu ifade etti.

Siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin doğru değerlendirilmesinin devletin ve milletin varoluş iradesini güçlendireceğini belirten Bahçeli, tarihsel birikim ile Türkiye'nin jeopolitik konumunun günün şartlarına göre ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Bahçeli, değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Türk milleti olarak Atatürk'ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır. Tarihsel tecrübemizle yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik konumumuzu günün şartlarına göre daha anlamlı bir şekilde değerlendirip bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, stratejik bir akılla birleştirerek ivmeye dönüştürebilmektir."

ATATÜRK'ÜN ASKERÎ BAŞARILARINA VURGU

Atatürk'ün cephede elde ettiği başarıların yanı sıra Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği inkılaplarla da büyük bir devlet adamı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma hedefini hatırlattı.