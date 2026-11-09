Müzekart'ın sunduğu geniş ziyaret ağına dikkati çeken İnceciköz, "Vatandaşlarımız tek bir kartla farklı şehirlerdeki müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezebiliyor, her birini yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor. Aile bütçesini gözeten bu imkânın kültür gezilerine ve vatandaşlarımızın seyahat planlarına daha fazla yansımasını önemsiyoruz. Herkesi yaşadığı şehrin müzesinden başlayarak ülkemizin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. Gençlerin kültürel mirasla kurduğu bağın önemini vurgulayan İnceciköz, "Bir eseri yakından görmek, bir antik kentin sokaklarında yürümek, tarihin yaşandığı mekânda bulunmak öğrenmeyi çok daha anlamlı kılıyor. Gençlerimizin Anadolu uygarlıklarını ve Türk tarihini yerinde tanımasını, bu toprakların birikimini sahiplenmesini istiyoruz. Müzekart'ı, kültürel mirası tanıma ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunan bir araç olarak görüyoruz." diye konuştu.

İnceciköz, uygulamanın başladığı 2008'den Eylül 2026'ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart'ın kullanıcılarıyla buluştuğunu belirterek, "Bu ilgi, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi. Hedefimiz, vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla daha fazla müzeyle buluşturmak ve müze ziyaretini yıl boyunca sürdürülen bir alışkanlık hâline getirmek. Kültürel mirasımızı tanıdıkça onu koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu. MÜZEKART İLE VATANDAŞA FİYAT AVANTAJI Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri'nin dijital müze dâhil giriş bedeli 40 avro olarak uygulanıyor. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet 38 avro; Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Galata Kulesi'nin giriş bedelleri ayrı ayrı 30 avro; Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri'ni kapsayan tek bilet ise 27 avro. Bu tarifeler ilgili alanlara tek giriş için geçerliyken vatandaşlar, 300 TL'lik Müzekart ile kart kapsamındaki 350'den fazla müze ve ören yerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan bu fiyat avantajı, farklı şehirlerdeki kültürel miras alanlarını uygun bedelle gezmeye ve yıl boyunca birden fazla kültür rotasını keşfetmeye imkân sağlıyor. MİLLİ SARAYLAR VE GELİBOLU DA KAPSAMDA Müzekart, Bakanlığa bağlı 350'den fazla müze ve ören yerinin yanı sıra Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

Kart sahipleri, bir yıl boyunca kapsam dâhilindeki her bir müze veya ören yerine iki kez giriş yapabiliyor. Böylece vatandaşlar hem yeni yerler keşfedebiliyor hem de daha önce gezdikleri alanları yeniden ziyaret ederek eserleri ve tarihî dokuyu daha yakından inceleyebiliyor. KİMLİK KARTLARI MÜZEKART OLARAK KULLANILABİLECEK Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek. Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor. TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TEK KARTLA KEŞFEDİLİYOR Antik kentlerden arkeoloji müzelerine, saraylardan tarihî alanlara uzanan geniş ziyaret ağı, Türkiye'nin farklı dönemlere ait kültürel birikimini vatandaşlarla buluşturuyor. Müzekart, yaşadığı şehrin tarihini tanımak isteyenlerden seyahatlerinde kültür rotalarına yer verenlere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Vatandaşların bütçesini gözeten yıllık kullanım imkânı, müze gezilerinin farklı zamanlara yayılmasını ve kültürel mirasa daha fazla vakit ayrılmasını kolaylaştırıyor.