Faili meçhul cinayetlere teknolojik neşter: 5 dosyada düğmeye basıldı... 28 gözaltı! 23 yıllık sır çözüldü
Yıllardır çözülemeyen faili meçhul vakalarında önemli gelişmeler yaşandı. Emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerinin takibiyle Manisa’da 11, Ankara’da 6, Batman’da 12, Aydın’da 23 ve İstanbul’da 7 yıldır faili meçhul kalan dosyalar, kriminal ve teknolojik imkanların seferber edilmesiyle yeniden ele alındı. Baz istasyonu çakışmaları ve DNA eşleşmeleri sayesinde cinayet failleri tespit edilerek gözaltına alındı. Koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında adli makamlara sevk edilen 6 zanlı tutuklanarak adalet önüne çıkarıldı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'da 5 ayrı dosya yeniden ele alındı.
Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları, Plaka Tanıma Sistemi verileri ve şahit beyanları titizlikle değerlendirildi.
CENNET'İ BULMAK İÇİN BÜYÜK ADIM
2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi.
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi.
Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı.
6 SENE ÖNCE SİVAS'TAN ANKARA'YA GELEN ESRAR PERDESİ
2020 yılında Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek'in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı'nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda kendisine ait olduğu belirlendi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 zanlı tutuklandı.
BATMAN'DA KIRSALINDAKİ 12 YILLIK DOSYA ÇÖZÜLDÜ
2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar'ın dosyasında, öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı.
Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı.
ELİFE'NİN KATİLLERİNİ YENİ DELİLLER AÇIĞA ÇIKARDI
2003 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler değerlendirildi.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
KAYIP SEFA VAKASINDA 6 GÖZALTI
2019 yılında Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp'in dosyasında ise son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtları incelendi.
Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
73 DOSYADA 80 CİNAYET AYDINLATILDI
Faili meçhul dosyalarıyla ilgili gelişmeleri aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız: 73 dosyada 80 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" dedi.