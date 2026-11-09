Faili meçhul cinayetlere teknolojik neşter: 5 dosyada düğmeye basıldı... 28 gözaltı! 23 yıllık sır çözüldü

Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak DNA analizleri, kriminal inceleme raporları, HTS ve baz istasyonu kayıtları, Plaka Tanıma Sistemi verileri ve şahit beyanları titizlikle değerlendirildi.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'da 5 ayrı dosya yeniden ele alındı.

CENNET'İ BULMAK İÇİN BÜYÜK ADIM

2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi.

Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, 2003 ile 2020 yılları arasında gerçekleşen 5 farklı kayıp vakasını teknolojik yöntemlerle yeniden inceleyerek 29 şüpheliyi gözaltına aldı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)