Türk polisi suç örgütlerine göz açtırmadı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



"TÜRK'ÜN HEYBETİNE BAK" YORUMLARI



Çamura saplanan 2 şüphelinin yakalandığı anlara ait fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Operasyona katılan komiserin görüntüsü, bazı kullanıcılar tarafından silahlı suç örgütleriyle mücadelenin simgesi olarak yorumlandı. Sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Türk'ün heybetine bak. İşte Türk Devleti'nin büyüklüğü. Terminatör-Rambo karışımı bir Türk. Terminatör gibi, helal olsun Türk Polisi'ne. Çetelere karşı toplumun istediği muamele bu. Son yılların en ikonik fotoğrafı." Fotoğrafın uluslararası alanda da paylaşıldığı ve yabancı ülkelerin polis teşkilatlarında konuşulduğu aktarıldı.

İstanbul'da çetelere yönelik operasyonlar sürüyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İSTANBUL'DA ÇETELERE 190 BÜYÜK OPERASYON



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere silahlı çetelere yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Veri 2026 yılının ilk 9 ayı Büyük operasyon 190 Yakalanan şüpheli 2.067 Tutuklanan şüpheli 1.545 Kurşunlama olaylarında azalma %49

Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



BAKAN ÇİFTÇİ: "HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜ DEVLETE MEYDAN OKUYAMAZ"



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silahlı suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, "Hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz" açıklamasıyla organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdürüleceğini vurguladı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin operasyonlarına devam ettiği belirtildi.





SELAMİ YILDIZ'DAN ÇETELERE "DEMİR YUMRUK" MESAJI



İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sabah'a yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadeleden geri adım atılmayacağını belirtti. Yıldız, İstanbul'un huzurunu tehdit eden suç unsurlarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Suça bulaşmış, halkımızın can ve güvenliklerini tehlikeye düşüren suç unsurlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Suç örgütlerine ve şehir eşkıyalarına her zaman verdiğimiz bir mesaj var: Kadife eldivenin içerisindeki demir yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasın. Kararlılığımızdan kaçış yok. İstanbul'un huzuruna kasteden herkes bu demir yumruğu hissedecek.

Şehir eşkıyaları ve suç örgütlerinin üyeleri bilsinler ki; biz İstanbul'un her sokağındayız, her mahallesindeyiz, bu şehrin tam merkezindeyiz. Suçla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla, suçun kökünü kazıyana kadar sürdüreceğiz."