Türk polisinin gücünü dünyaya gösteren kare! Çetelere demir yumruk
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, haraç istenen bir medikal firmasının kurşunlanması ve bir lojistik şirketine ait tırların kundaklanması olaylarına karıştıkları belirlenen yeni nesil suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, kaçmaya çalıştıkları sırada çamura saplanan 2 şüpheliyi yakalayan komiserin fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da 2026'nın ilk 9 ayında çetelere yönelik 190 büyük operasyon düzenlendiğini, 2 bin 67 şüphelinin yakalandığını ve bin 545'inin tutuklandığını açıkladı.
İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haraç, kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştıkları belirtilen şüphelilere yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 kişinin çamura saplanmasıyla şüphelileri yakalayan komiserin olay yerinde çekilen fotoğrafı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Fotoğrafa yapılan yorumlarda Türk polisinin suç örgütleriyle mücadelesine övgüler yer aldı.
HARAÇ, KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA OLAYLARINA OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da haraç istenen bir medikal firmasının kurşunlanması ve yine haraç talep edilen bir lojistik şirketine ait tırların yakılarak kundaklanması olayları incelemeye alındı.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, söz konusu olaylara karıştıkları belirtilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÇAMURA SAPLANDILAR
Operasyon sırasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli çamura saplandı. Şüphelilerin yakalanması sırasında çekilen fotoğrafta, komiser rütbesindeki bir polis memurunun gözaltı anındaki görüntüsü dikkat çekti.
Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Türk polisinin organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleye ilişkin destek mesajları paylaştı.
"TÜRK'ÜN HEYBETİNE BAK" YORUMLARI
Çamura saplanan 2 şüphelinin yakalandığı anlara ait fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Operasyona katılan komiserin görüntüsü, bazı kullanıcılar tarafından silahlı suç örgütleriyle mücadelenin simgesi olarak yorumlandı.
Sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı:
"Türk'ün heybetine bak. İşte Türk Devleti'nin büyüklüğü. Terminatör-Rambo karışımı bir Türk. Terminatör gibi, helal olsun Türk Polisi'ne. Çetelere karşı toplumun istediği muamele bu. Son yılların en ikonik fotoğrafı." Fotoğrafın uluslararası alanda da paylaşıldığı ve yabancı ülkelerin polis teşkilatlarında konuşulduğu aktarıldı.
İSTANBUL'DA ÇETELERE 190 BÜYÜK OPERASYON
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere silahlı çetelere yönelik yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.
BAKAN ÇİFTÇİ: "HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜ DEVLETE MEYDAN OKUYAMAZ"
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silahlı suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Çiftçi, "Hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz" açıklamasıyla organize suç örgütlerine yönelik operasyonların sürdürüleceğini vurguladı.
İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin operasyonlarına devam ettiği belirtildi.
SELAMİ YILDIZ'DAN ÇETELERE "DEMİR YUMRUK" MESAJI
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sabah'a yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadeleden geri adım atılmayacağını belirtti.
Yıldız, İstanbul'un huzurunu tehdit eden suç unsurlarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Suça bulaşmış, halkımızın can ve güvenliklerini tehlikeye düşüren suç unsurlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Suç örgütlerine ve şehir eşkıyalarına her zaman verdiğimiz bir mesaj var: Kadife eldivenin içerisindeki demir yumruğu hissetmeyenler, İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasın. Kararlılığımızdan kaçış yok. İstanbul'un huzuruna kasteden herkes bu demir yumruğu hissedecek.
Şehir eşkıyaları ve suç örgütlerinin üyeleri bilsinler ki; biz İstanbul'un her sokağındayız, her mahallesindeyiz, bu şehrin tam merkezindeyiz. Suçla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla, suçun kökünü kazıyana kadar sürdüreceğiz."
YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni nesil suç örgütleriyle mücadelesi kapsamında yürüttüğü son operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasında çamura saplanan 2 şüphelinin yakalanma anlarına ait fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, güvenlik güçlerinin özellikle haraç, kurşunlama ve kundaklama olaylarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 2026'nın ilk 9 ayında İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 2 bin 67 şüpheli yakalandı, bin 545'i tutuklandı.