Mersin'de, kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhridinovich Khudayberdiev yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmada kente gelen Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhridinovich Khudayberdiev'in peşine düştü.

SERA ALANINA BASKIN

Özbekistan makamlarınca "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüphelinin uzun süredir Mersin'de olduğunu ve bölgedeki tarım alanlarında çalışarak gizlendiğini belirleyen polis, baskın yaptı.

Kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu yakalandı (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir - İHA)

ÖZBEK BARON YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda şüpheli, seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli, emniyete götürülerek işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de uyuşturucu baronu yakalandı

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