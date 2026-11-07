Tarım alanlarında çalışarak gizlenmeye çalıştı! Kırmızı bültenle aranan Odil Fakhridinovich Khudayberdiev Mersin'de yakalandı
Özbekistan tarafından uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Fakhridinovich Khudayberdiev Mersin'de yakalandı. Uzun süredir tarım alanlarında çalışarak gizlendiği belirlenen şüpheli, seraların bulunduğu bölgedeki bir eve düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Khudayberdiev, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin'de, kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhridinovich Khudayberdiev yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmada kente gelen Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhridinovich Khudayberdiev'in peşine düştü.
SERA ALANINA BASKIN
Özbekistan makamlarınca "uyuşturucu" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüphelinin uzun süredir Mersin'de olduğunu ve bölgedeki tarım alanlarında çalışarak gizlendiğini belirleyen polis, baskın yaptı.
ÖZBEK BARON YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda şüpheli, seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.
Gözaltına alınan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli, emniyete götürülerek işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.