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COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya'da 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek

Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi öncesinde alınan tedbirler kapsamında 7 ilçede 11-12 Kasım tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verilecek. Okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri durdurulurken belirli şartları taşıyan kadın kamu çalışanlarına da iki gün idari izin verilecek.

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COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya'da 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek

Antalya, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde kent genelinde güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli tedbirler devreye alındı.

Zirve kapsamında oluşması beklenen yoğunluk nedeniyle Antalya Valiliği, eğitim kurumları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren yeni kararları duyurdu.

COP31 hazırlıkları kapsamında okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri durdurulacak. (Fotoğraf: AA)COP31 hazırlıkları kapsamında okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri durdurulacak. (Fotoğraf: AA)

7 İLÇEDE OKULLAR İKİ GÜN UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK

Valiliğin yayımladığı genelge doğrultusunda 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Eğitim faaliyetleri iki gün boyunca uzaktan sürdürülecek.

İlçe
Eğitim durumu
Aksu
Uzaktan eğitim
Döşemealtı
Uzaktan eğitim
Konyaaltı
Uzaktan eğitim
Kepez
Uzaktan eğitim
Manavgat
Uzaktan eğitim
Muratpaşa
Uzaktan eğitim
Serik
Uzaktan eğitim

Bu ilçelerde iki gün boyunca okul servisleri çalışmayacak, taşımalı eğitim hizmeti de verilmeyecek. Okul yöneticileri ise öğrencilerin eğitim sürecini takip etmek, velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak için görevlerinin başında olacak.

Antalya'nın diğer ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetleri normal takviminde devam edecek.

COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya'da 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek-3

KADIN KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Valiliğin kararı kamu personelini de kapsıyor. Belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak uygulama tüm çalışanları kapsamıyor. Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde bulunan personel idari izin uygulamasının dışında tutulacak.

COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya'da 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek-4

HANGİ KAMU HİZMETLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK?

Zirve nedeniyle alınan tedbirlere rağmen kentte temel kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için belirli birimlerde çalışmalar devam edecek.

COP31 organizasyonunda doğrudan görev alan personelin yanı sıra şu alanlarda çalışanlar da görevlerini sürdürecek:

  • Güvenlik ve trafik hizmetleri
  • Sağlık ve itfaiye birimleri
  • Ulaşım ve acil durum ekipleri
  • Altyapı ve enerji hizmetleri
  • Su ve temizlik hizmetleri

Ayrıca nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık kuruluşlarında vatandaşlara hizmet verilebilmesi için yeterli sayıda personel bulundurulacak.

Alınan tedbirlerle COP31 Liderler Zirvesi'nin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi ve Antalya'daki günlük yaşamın mümkün olduğunca aksamadan sürdürülmesi amaçlanıyor.

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COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya'da 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek-6 COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya'da 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek-7 COP31 Liderler Zirvesi öncesi Antalya'da 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek-8

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