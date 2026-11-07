Antalya, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde kent genelinde güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli tedbirler devreye alındı. Zirve kapsamında oluşması beklenen yoğunluk nedeniyle Antalya Valiliği, eğitim kurumları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren yeni kararları duyurdu.

COP31 hazırlıkları kapsamında okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri durdurulacak. (Fotoğraf: AA) 7 İLÇEDE OKULLAR İKİ GÜN UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Valiliğin yayımladığı genelge doğrultusunda 11-12 Kasım tarihlerinde 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Eğitim faaliyetleri iki gün boyunca uzaktan sürdürülecek. İlçe Eğitim durumu Aksu Uzaktan eğitim Döşemealtı Uzaktan eğitim Konyaaltı Uzaktan eğitim Kepez Uzaktan eğitim Manavgat Uzaktan eğitim Muratpaşa Uzaktan eğitim Serik Uzaktan eğitim Bu ilçelerde iki gün boyunca okul servisleri çalışmayacak, taşımalı eğitim hizmeti de verilmeyecek. Okul yöneticileri ise öğrencilerin eğitim sürecini takip etmek, velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak için görevlerinin başında olacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde eğitim öğretim faaliyetleri normal takviminde devam edecek.