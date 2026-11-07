Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, eğlence mekanına tüfeklerle ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. (Fotoğraf: DHA) Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.