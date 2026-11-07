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Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanına kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tüfeklerle ateş açıldı. Mermilerin mekana isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde

Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, eğlence mekanına tüfeklerle ateş açtı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. (Fotoğraf: DHA)Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. (Fotoğraf: DHA)

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde-3

Tüfeklerden çıkan mermiler mekana isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde-4

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELİYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde-6 Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde-7 Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde-8
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