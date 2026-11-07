Bursa’da eğlence mekanına tüfekli saldırı! Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinde
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanına kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tüfeklerle ateş açıldı. Mermilerin mekana isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, eğlence mekanına tüfeklerle ateş açtı.
Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Tüfeklerden çıkan mermiler mekana isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELİYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel