İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum etkinliğinin kapanışında katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital platformların ve algoritmaların gazetecilik üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Algoritmaların haberlerin kamuoyuna ulaşmasında belirleyici hâle geldiğini vurgulayan Duran, teknoloji şirketlerinin bilgi akışı ve toplumsal düşünce üzerindeki etkilerine değindi. "YÜZLEŞECEK BİR YÜZ KALMADI" Gazeteciliğin yıllardır haberlerin doğruluğunu denetleyen bir mekanizma olarak görev yaptığını belirten İletişim Başkanı Duran, editörlerin yanlış bilgilerin ve kasıtsız zararların önüne geçilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Duran, "Yıllardır gazetecilik bizim için kapı bekçisi niteliğinde olmuştur. Editörler, haberler doğru mu değil mi kontrol ediyordu ve orada kasti olmayan zararlara neden olunmasını önlüyorlardı. Bunu romantize etmiyorum. Ticari kaygılar ve politik gerçeklikler de söz konusu ama editoryal kararlar bir isim ile yayımlanıyor ve orada o isim ile ilgili olan profesyonel sorumluluklar söz konusu olabiliyor. Bugün bu gittikçe algoritmanın eline düşmeye başladı. Yüzleşecek bir yüz kalmadı. Kararların ardında bir isim olmuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamalarda bulundu (Foto: AA) "BİR AVUÇ ŞİRKET, İNSANLARIN NASIL DÜŞÜNDÜĞÜNÜ KONTROL EDİYOR" Doğru ve doğrulanmış bilgilerin kamu yararı açısından taşıdığı önemin tek başına yeterli olmadığını belirten Duran, algoritmalar nedeniyle bu bilgilerin hedef kitlelere ulaşamayabildiğine işaret etti. Yanlış ve provokatif içeriklerin ise kısa sürede geniş kitlelere yayılabildiğini ifade eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu: "Veriler algoritma nedeniyle duyması gereken insanlara ulaşamıyor olabilir. Buna karşın yanlış ve provokatif bir içerik dakikalar içerisinde kıtaları aşabilir. Bu temel bir soruyu ortaya çıkarmaktadır: Hangi haberin milyonlarca insana ulaştığını ve hangilerinin kamu gözünün arkasında, gölgede kaldığını kararını veren kim? Bu aklıma ünlü bir şarkıyı getiriyor. Bence herkes cevabı biliyor. Algoritmalar tarafsız değil. İnsan tercihleri var arkasında. Ticari ve politik çıkarları olan bir avuç şirket, insanların gördüğü şeyi kontrol ederse insanların nasıl düşündüğünü de kontrol eder." "GAZETECİLİĞİN BAĞIMSIZLIĞA VE MADDİ DESTEĞE İHTİYACI VAR" Algoritmik sistemlerin gazetecilik mesleği üzerindeki etkilerine değinen Duran, gazetecilerin haberleri doğrulamak için uzun süre çalıştığını ancak hazırlanan içeriklerin kamuoyuna ulaşıp ulaşmayacağı konusunda algoritmaların belirleyici olduğunu söyledi. Yapay zekâ aracılığıyla kaynağı doğrulanmamış bilgilerin yayılabildiğini belirten Duran, gazetecilerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Duran, "Gazeteciler aylarca verileri kontrol edip hikâyeyi doğruluyorlar. Bir sürü röportaj yapıyorlar. Editörler, tercümanlar, yasal uzmanlar... Daha sonra paylaşıyor. Ama çevrim içi olarak bir karar süreci giriyor ve algoritma kararı veriyor. Yapay zekâ, kaynağı doğrulanmadan bilgiyi yayıyor. Kamu bunu görüyor ve bu esnada da gazeteciler ofislerinde maddi zorluklar yaşıyor. Yani bir noktada bir tuşa basarak yayın yapabiliyorsunuz ve bu şekilde bir sıkıntı olursa ne olacak? O savaş bölgesinde çalışan spikerler ya da görmediğiniz arka planda çalışan o gazeteciliğin bağımsızlığa ihtiyacı var, maddi desteğe ihtiyacı var, güçlü profesyonel etiklere ihtiyacı var. Her şeyin üstünde gazeteciliğin ihtiyaç duyduğu şey, kamuya ulaşabiliyor olmalı." ifadelerini kullandı.