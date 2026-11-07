Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı.

Daha önce savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Akkaya ile adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılan Arıncı hakkında yeniden gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

FON SORUŞTURMASINDA 2 İSİM GÖZALTINDA

Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı.

Her iki ismin de soruşturma kapsamında daha önce ifadelerine başvurulduğu ve ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.