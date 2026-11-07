Fon soruşturmasında 2 isme yeniden gözaltı! Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Takasbank Genel Müdürü'ne işlem yapıldı
Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. Akkaya, 23 Eylül'de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı uygulanmıştı.
Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı.
Daha önce savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Akkaya ile adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılan Arıncı hakkında yeniden gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
FON SORUŞTURMASINDA 2 İSİM GÖZALTINDA
Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı.
Her iki ismin de soruşturma kapsamında daha önce ifadelerine başvurulduğu ve ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.
KEMAL AKKAYA 23 EYLÜL'DE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıkta ifade vermiş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Akkaya, yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.
YUNUS ARINCI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ
Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ise soruşturma kapsamında daha önce yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.
Arıncı da soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.