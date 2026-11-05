İzmir'de iş insanlarına kurşunlu haraç tehdidi! 6 şüpheli tutuklandı, suç örgütün lideri için kırmızı bülten hamlesi
İzmir'de iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek haraç aldığı belirtilen suç örgütüne yönelik 17 gün arayla iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirilirken, örgütün yurt dışındaki lideri hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem başlatıldı.
İzmir'de iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen 2 şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, 2 Kasım'da yaptığı ikinci dalga operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Bu 4 şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
KIRMIZI BÜLTEN HAMLESİ
Öte yandan suç örgütünün yurt dışında olduğu belirlenen lideri hakkında kırmızı bültenle aranma kaydının çıkarılması için işlemlere başlandığı bildirildi.