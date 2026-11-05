İzmir'de iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek haraç alan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bayındır, Torbalı ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri; Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talep eden suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İlk olarak 5 Eylül'de Bayındır ilçesindeki bir iş yerine saldırı düzenleyen 2 şüpheli, 15 Ekim'de yakalandı. Bu şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.