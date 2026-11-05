İnme genç yaşlı dinlemiyor! Yüzde kayma ve güç kaybında ilk 4,5 saat kritik
Günümüzde 25 yaşından büyük her 4 kişiden 1'i yaşamının bir döneminde inme geçiriyor. Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yelda Yıldız, “Yeni inme vakalarının yüzde 15'i 15-49 yaş grubunda görülüyor. İnme artık sadece yaşlıların hastalığı olmaktan çıkmıştır” diyor.
İnme, beynin bir bölgesine kan akışının aniden kesilmesi veya beyin damarlarından birinin kanaması sonucunda ortaya çıkıyor.Acil müdahale gerektiren ciddi bir hastalık olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yelda Yıldız, uyarılarda bulunuyor:
RİSK FAKTÖRLERİNDEN UZAK DURULMALI
Risk faktörlerinin zamanında belirlenip kontrol altına alınmasıyla çok sayıda vakanın önüne geçilebiliyor. İnmenin en önemli risk faktörleri şöyle:
YÜKSEK TANSİYON: Uzun süre yüksek seyreden kan basıncı, beyin damarlarının yapısını bozarak hem damar tıkanıklığına hem de beyin kanamasına neden olabilir.
DİYABET: Damar duvarında hasara ve damar sertliğinin hızlanmasına yol açar.
KOLESTEROL: Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün yüksekliği, damarlarda plak oluşumunu artırarak tıkanıklığa zemin hazırlar. Yüksek tansiyon ve kolesterol yıllarca belirti vermeden damar sağlığını bozabilir.
SİGARA: Damar yapısını bozmasının yanı sıra kanın pıhtılaşma eğilimini de artırır.
KALP RİTİM BOZUKLUKLARI: Özellikle atriyal fibrilasyon, kalpte oluşan pıhtıların beyin damarlarına ulaşmasına neden olabilir.
Bu faktörler bir arada bulunduğunda tehlike katlanır. Kişinin kendisini iyi hissetmesi risk taşımadığı anlamına gelmez.
YÜZDE ANİ KAYMAYA DİKKAT
İnme sırasında beynin bir bölgesi yeterli kan ve oksijen alamaz. Kan akımı sağlanamadığı sürece hasar ilerleyebilir.
Bu yüzden inme tedavisinde kullandığımız çok önemli bir ifade vardır: "Zaman beyindir."
Yüzde ani kayma, kol veya bacakta güç kaybı, konuşmanın bozulması ya da söylenenleri anlayamama en önemli uyarı işaretleridir.
Ayrıca ani görme kaybı, şiddetli dengesizlik ve yürüme güçlüğü de inme belirtisi olabilir.
KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN
İnmeden korunmak için öncelikle tansiyon düzenli aralıklarla ölçtürülmeli; hipertansiyon, diyabet ya da kolesterol yüksekliği varsa tedaviler aksatılmamalıdır.
Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş gibi orta yoğunlukta fiziksel aktivite damar sağlığını korumaya yardımcı olur.
Beslenmede sebze, meyve, tam tahıl, baklagiller, balık ve zeytinyağından zengin Akdeniz tipi diyet benimsenmeli; tuz kısıtlanmalıdır.
İLK 4,5 SAAT ÇOK ÖNEMLİ
Beyin damarının pıhtıyla tıkandığı iskemik inmelerde, uygun hastalara ilk 4,5 saat içerisinde damar yoluyla pıhtı eritici tedavi uygulanabilir.
Ayrıca büyük beyin damarlarının tıkanıklığında, anjiyografi yöntemiyle damarın içindeki pıhtının çıkarılmasını sağlayan mekanik trombektomi tedavisi yapılabilir. Tedavi ne kadar erken uygulanırsa kalıcı sakatlık riski o derece azalır. Şikâyetler geçse bile yine de hastaneye başvurun.
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