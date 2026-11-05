İnme, beynin bir bölgesine kan akışının aniden kesilmesi veya beyin damarlarından birinin kanaması sonucunda ortaya çıkıyor.Acil müdahale gerektiren ciddi bir hastalık olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yelda Yıldız, uyarılarda bulunuyor:

Günümüzde 25 yaşından büyük her 4 kişiden 1'i yaşamının bir döneminde inme geçiriyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) RİSK FAKTÖRLERİNDEN UZAK DURULMALI Risk faktörlerinin zamanında belirlenip kontrol altına alınmasıyla çok sayıda vakanın önüne geçilebiliyor. İnmenin en önemli risk faktörleri şöyle: YÜKSEK TANSİYON: Uzun süre yüksek seyreden kan basıncı, beyin damarlarının yapısını bozarak hem damar tıkanıklığına hem de beyin kanamasına neden olabilir. DİYABET: Damar duvarında hasara ve damar sertliğinin hızlanmasına yol açar. KOLESTEROL: Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün yüksekliği, damarlarda plak oluşumunu artırarak tıkanıklığa zemin hazırlar. Yüksek tansiyon ve kolesterol yıllarca belirti vermeden damar sağlığını bozabilir. SİGARA: Damar yapısını bozmasının yanı sıra kanın pıhtılaşma eğilimini de artırır. KALP RİTİM BOZUKLUKLARI: Özellikle atriyal fibrilasyon, kalpte oluşan pıhtıların beyin damarlarına ulaşmasına neden olabilir. Bu faktörler bir arada bulunduğunda tehlike katlanır. Kişinin kendisini iyi hissetmesi risk taşımadığı anlamına gelmez.