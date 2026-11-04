Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye sunulacak! Belediyelerde 5 başlıkta reform hazırlığı
Belediyelerde denetimi genişletmek, mali disiplini güçlendirmek ve yaptırımları artırmak amacıyla hazırlanan yerel yönetimler reformunda son aşamaya gelindi. AK Parti ve MHP’nin değerlendirmelerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulacak taslak; borç ve risk yönetiminden performans denetimine, imar süreçlerinden vatandaşların belediye kararlarına ve bütçe hazırlıklarına katılımına kadar kapsamlı düzenlemeler öngörüyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin TBMM’ye getirilmesi planlanıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetimler reformuna ilişkin çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın belediyelerde denetimi güçlendirmek, mali disiplini sağlamak ve yaptırımları artırmak amacıyla hazırladığı reform taslağı değerlendirildi.
Edinilen bilgilere göre, hazırlıklarında son aşamaya gelinen taslağın, iki partinin değerlendirmeleri doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor.
DENETİMİN KAPSAMI BORÇ VE RİSK YÖNETİMİNE UZANACAK
Mustafa Demir, yerel yönetimler reformuna ilişkin taslak çalışmayı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında sunmuştu. Demir, Mardin ziyaretinde de belediyelerde mali disiplinin sağlanması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.
Hazırlanan düzenlemeyle belediyelerin denetiminin yalnızca muhasebe standartlarına uygunlukla sınırlı kalmaması öngörülüyor. Risk yönetimi, performans, iç denetim ve borç yönetiminin de denetim kapsamına alınması hedefleniyor.
MECLİS KARARLARI İÇİN VATANDAŞA YENİ KATILIM YOLU
Taslakta, vatandaşların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımını artıracak düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor.
Bu kapsamda vatandaşların belediye meclislerine öneri sunabilmesi ve belirli bir çoğunluğu sağlayarak meclis kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilmesi planlanıyor.
Ayrıca 'vatandaş bütçesi' uygulamasıyla belediyelerin bütçe hazırlık ve yönetim süreçlerine vatandaş katılımının artırılması, şeffaflığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.
MALİ YAPIDAN İMARA BEŞ BAŞLIKTA DÜZENLEME
Yerel yönetimler reformu, 'Yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi', 'Yerel yönetim modelinin geliştirilmesi', 'Yerel yönetimlerin mali yapısının yeniden düzenlenmesi', 'Yerel yönetimlerde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi' ve 'İmar ve planlama süreçlerinin yeniden ele alınması' olmak üzere 5 ana başlıktan oluşuyor.
Taslakla belediyelerin hesap verebilirliğinin artırılması, kurumlar arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi ve yerel yönetimlerin mali yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Vatandaşlara sunulan hizmetlerin yeni ödeneklerle desteklenmesi ve teknolojik uygulamaların belediye faaliyetlerinde daha etkin kullanılması da çalışmanın kapsamına alındı. İmar ve planlama süreçlerinin ise şehirlerin tarihi, kültürel ve sosyal yapısı korunarak yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.
LİDERLERE SUNULDUKTAN SONRA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK
Taslağa son şeklinin verilmesi amacıyla yapılan Demir-Durmaz görüşmesinde, MHP'nin yerel yönetimlere ilişkin çalışmaları, görüşleri ve önerileri de ele alındı.
Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Cumhur İttifakı ortaklarının değerlendirmeleri doğrultusunda tamamlanacak taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirilmesi planlanıyor.