AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yerel yönetimler reformuna ilişkin çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret etti. Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın belediyelerde denetimi güçlendirmek, mali disiplini sağlamak ve yaptırımları artırmak amacıyla hazırladığı reform taslağı değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, hazırlıklarında son aşamaya gelinen taslağın, iki partinin değerlendirmeleri doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor.

Belediye reformunda sona yaklaşıldı. DENETİMİN KAPSAMI BORÇ VE RİSK YÖNETİMİNE UZANACAK Mustafa Demir, yerel yönetimler reformuna ilişkin taslak çalışmayı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında sunmuştu. Demir, Mardin ziyaretinde de belediyelerde mali disiplinin sağlanması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Hazırlanan düzenlemeyle belediyelerin denetiminin yalnızca muhasebe standartlarına uygunlukla sınırlı kalmaması öngörülüyor. Risk yönetimi, performans, iç denetim ve borç yönetiminin de denetim kapsamına alınması hedefleniyor. MECLİS KARARLARI İÇİN VATANDAŞA YENİ KATILIM YOLU Taslakta, vatandaşların yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımını artıracak düzenlemeler üzerinde de çalışılıyor. Bu kapsamda vatandaşların belediye meclislerine öneri sunabilmesi ve belirli bir çoğunluğu sağlayarak meclis kararlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilmesi planlanıyor. Ayrıca 'vatandaş bütçesi' uygulamasıyla belediyelerin bütçe hazırlık ve yönetim süreçlerine vatandaş katılımının artırılması, şeffaflığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.