Türkiye'de kadın ve erkek nüfusu arasındaki fark şaşırttı! 86,5 milyonda sadece 26 bin kişi
TÜİK, Türkiye'nin 1 Ekim 2026 itibarıyla nüfusunu 86 milyon 502 bin 286 olarak açıkladı. Verilerde kadın ve erkek nüfusu arasındaki küçük fark dikkat çekti. Türkiye'de 43 milyon 264 bin 337 erkek, 43 milyon 237 bin 949 kadın yaşıyor. Erkek nüfusu kadınlardan yalnızca 26 bin 388 kişi fazla olurken oranlar yüzde 50,02 ve yüzde 49,98 olarak kaydedildi.
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Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu.
TÜİK İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2025 sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 410 bin 118 kişi arttı. Nüfus, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde de 181 bin 684 kişi yükseldi.
Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişiye ulaştı.
KADIN VE ERKEK NÜFUSU ARASINDA ŞAŞIRTAN FARK
Erkek nüfusu kadınlardan yalnızca 26 bin 388 kişi fazla oldu. Buna göre, erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 264 bin 337 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (43 milyon 237 bin 949 kişi) olarak kaydedildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel