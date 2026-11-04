İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa sağanak yağış da eklenince kentin iki yakasında ulaşım güçleşti. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı durma noktasına geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve işe gidiş yoğunluğu, kent genelinde trafiği durma noktasına getirdi. (Foto: DHA) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ÇIKTI İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78 olarak ölçüldü.



Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda yüzde 71 seviyesine ulaştı. İstanbul'da yağmur trafiği kilitledi

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe-Kartal ve Pendik-Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğun araç trafiği gözlendi. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa ile Sultanbeyli arasında araçlar ağır ilerledi.