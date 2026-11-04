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İstanbul'da sağanak trafiği vurdu: Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sağanak yağış ve sabah saatlerinde işe ve okula gidiş yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araç kuyrukları oluşurken, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelinde yoğunluk yüzde 78, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü. İşte İstanbul'da trafiğin kilitlendiği noktalar...

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İstanbul'da sağanak trafiği vurdu: Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa sağanak yağış da eklenince kentin iki yakasında ulaşım güçleşti.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantıları ile TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun bazı kesimlerinde trafik akışı durma noktasına geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve işe gidiş yoğunluğu, kent genelinde trafiği durma noktasına getirdi. (Foto: DHA) İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve işe gidiş yoğunluğu, kent genelinde trafiği durma noktasına getirdi. (Foto: DHA)

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 89'a kadar yükselirken, Avrupa Yakası'nda yüzde 71 seviyesine ulaştı.

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ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe ile Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi.

Maltepe-Kartal ve Pendik-Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğun araç trafiği gözlendi.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara istikametinde Ferhatpaşa ile Sultanbeyli arasında araçlar ağır ilerledi.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken sürücüler ana arterlerde ilerlemekte güçlük çekti. (Foto: DHA) Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken sürücüler ana arterlerde ilerlemekte güçlük çekti. (Foto: DHA)

KÖPRÜ BAĞLANTILARINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik yoğunluğu arttı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişte yoğunluk Kozyatağı'ndan başlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki araç kuyrukları Ataşehir'e kadar uzandı.

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerledi.

AVRUPA YAKASI'NDA D-100 VE TEM'DE YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda da sabah saatlerinde birçok ana arterde trafik akışı yavaşladı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Bakırköy ve Zeytinburnu ile Şişli arasında araçlar güçlükle ilerledi.

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk yaşandı.

Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. (Foto: DHA) Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. (Foto: DHA)

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, işe ve okula gidiş saatlerindeki trafik yoğunluğuna eklendi. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, köprü geçişleri ve bağlantı yollarında araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Karayollarındaki yoğunluğun yanı sıra toplu taşıma duraklarında da hareketlilik arttı.

İşe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar, sabah saatlerinde duraklarda yoğunluk oluşturdu.

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