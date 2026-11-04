Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği Geleceğe Miras Projesi, İtalya'da uluslararası takdirle karşılık buldu. Kültürel mirasın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik katkıları nedeniyle 2026 Paestum Ödülü'ne layık görülen Ersoy, kazılarda yıl boyu çalışma ve artırılan kaynaklarla sağlanan ilerlemeyi anlattı. Ödülün gerekçesini açıklayan Ugo Picarelli ise Geleceğe Miras'ı kültürel kimliği esas alan bir yeniden doğuş programı olarak nitelendirerek başka ülkeler için de örnek oluşturduğunu vurguladı.

UNESCO himayesinde; İtalya Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ile Ulusal Turizm Kurulu iş birliğinde düzenlenen buluşma Cafasso Tütün Fabrikası'nda arkeoloji ve kültür turizmi alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirdi.

Arkeolojik mirasın, kültürel turizmin ve kültürlerarası diyaloğun tanıtımına katkı sağlayan isimlere verilen ödül, bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki katkıları dolayısıyla Bakan Ersoy'a takdim edildi. Ersoy, ödülünü organizasyonun kurucusu ve direktörü Ugo Picarelli'den aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 28. Akdeniz Arkeolojik Turizm Buluşması kapsamında düzenlenen törende 2026 Paestum Ödülü’nü aldı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, küresel tarihî mirasın korunması ve insanlık tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması çerçevesinde verilen Paestum Ödülü'ne layık görülmekten büyük memnuniyet ve onur duyduğunu söyledi.

Medeniyetlerin kesişme noktasında yer alan Türkiye'de tarihî ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması, korunması ve tanıtılması için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Ersoy, "Attığımız her adımı, insanlık tarihinin aydınlatılmasına ve medeniyetler arasındaki bağların güçlenmesine sunulmuş bir katkı olarak görüyoruz." dedi.

ÜÇ DÖRT AYLIK KAZI DÖNEMİNDEN YIL BOYU ÇALIŞMAYA

Türkiye'nin arkeoloji alanında hayata geçirdiği dönüşümü anlatan Bakan Ersoy, ilk adımlarının kazı çalışmalarını üç dört aylık dönemlerle sınırlı olmaktan çıkararak yılın tamamına yaymak olduğunu ifade etti.