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Muğla'da fırtınanın ardından dev hortum oluştu! Korkutan görüntüler cep telefonuna yansıdı

Muğla’nın Milas ilçesinde sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde dev hortum oluştu. Ören Sahili’ne kadar yaklaşan ve liman açıklarına ulaşan hortum, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Muğla'da fırtınanın ardından dev hortum oluştu! Korkutan görüntüler cep telefonuna yansıdı

Milas'ta sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından başlayan fırtınayla birlikte Ören Mahallesi açıklarında aniden hortum oluştu.

Muğla Milas'ta denizde oluşan dev hortum Ören Sahili'ne kadar yaklaştı. (Fotoğraf: İHA)Muğla Milas'ta denizde oluşan dev hortum Ören Sahili'ne kadar yaklaştı. (Fotoğraf: İHA)

Denizin üzerinde dönerek ilerleyen dev hortum, kıyıya kadar yaklaşarak liman açıklarına ulaştı.

Muğla'da fırtınanın ardından dev hortum oluştu! Korkutan görüntüler cep telefonuna yansıdı-3

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Hortumun sahile doğru ilerlediğini gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Muğla'da fırtınanın ardından dev hortum oluştu! Korkutan görüntüler cep telefonuna yansıdı-4

Denizde bir süre etkisini sürdüren hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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