Muğla'da fırtınanın ardından dev hortum oluştu! Korkutan görüntüler cep telefonuna yansıdı
Muğla’nın Milas ilçesinde sağanak yağış ve fırtınanın ardından denizde dev hortum oluştu. Ören Sahili’ne kadar yaklaşan ve liman açıklarına ulaşan hortum, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milas'ta sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından başlayan fırtınayla birlikte Ören Mahallesi açıklarında aniden hortum oluştu.
Denizin üzerinde dönerek ilerleyen dev hortum, kıyıya kadar yaklaşarak liman açıklarına ulaştı.
VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ
Hortumun sahile doğru ilerlediğini gören vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Denizde bir süre etkisini sürdüren hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel