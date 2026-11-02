Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in, görev esnasında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yaptığı sırada rahatsızlandı.

Bakan Güler başsağlığı diledi (Foto: AA)

MSB ŞEHİT HABERİNİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu kamuoyuna duyurarak ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alparslan Hudut Karakolu Çaldıran sorumluluk sahasında görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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