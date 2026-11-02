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Yürek yakan haber Van’dan geldi! Rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev esnasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin’in, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

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Yürek yakan haber Van’dan geldi! Rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in, görev esnasında rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

GÖREV ESNASINDA RAHATSIZLANDI

MSB'den yapılan açıklamaya göre Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yaptığı sırada rahatsızlandı.

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye sevk edilen Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bakan Güler başsağlığı diledi (Foto: AA)Bakan Güler başsağlığı diledi (Foto: AA)

MSB ŞEHİT HABERİNİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in şehit olduğunu kamuoyuna duyurarak ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alparslan Hudut Karakolu Çaldıran sorumluluk sahasında görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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