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Ankara Jandarmasından sanal devriye! Suç içerikli 401 internet sitesi erişime engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye çalışmaları kapsamında yasa dışı bahis, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 401 internet sitesine erişim engeli getirildi. 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelenirken, nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Ankara Jandarmasından sanal devriye! Suç içerikli 401 internet sitesi erişime engellendi

Alınan bilgiye göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

İncelemeler sonucunda, 339 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 59 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ebru Bektaş
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