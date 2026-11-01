UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast planı! 5 şüpheli yakalandı

İstanbul’da “Daltonlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast planı! 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen silah (Foto: Takvim Foto Arşiv)Operasyonda ele geçirilen silah (Foto: Takvim Foto Arşiv)

TALİMATI "BARON" LAKAPLI ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VERDİ

Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği tespit edilen İbrahim Çiftçi yakalandı.

Cem Gölbaşı (Foto: Sosyal medya)Cem Gölbaşı (Foto: Sosyal medya)

ESENYURT'TAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON

Yapılan çalışmalarda Çiftçi'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen 3 örgüt mensubuyla birlikte Esenyurt'taki hücre evinde kaldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da gözaltına alındı.

SİLAHLARI TEMİN EDEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Saldırıda kullanılacağı değerlendirilen silahları temin ettiği belirlenen Çınar Aksoy da operasyon kapsamında yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Foto: Takvim Foto Arşiv)Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

SALDIRIDAN SON ANDA VAZGEÇTİLER

Şüphelilerin ilk ifadeleri doğrultusunda, Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığı yaptıkları ancak uygun koşullar oluşmayınca saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçtikleri değerlendirildi.

Operasyon kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarına yönelik soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast planı! 5 şüpheli yakalandı-5 Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast planı! 5 şüpheli yakalandı-6 Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast planı! 5 şüpheli yakalandı-7
Alanya, Manavgat, Tarsus... 100 il 1000 ilçe projesinde hangi ilçeler il olabilir? İşte 24 ilçelik liste
SONRAKİ HABER

Hangi ilçeler il olacak?
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler