Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast planı! 5 şüpheli yakalandı
İstanbul’da “Daltonlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
TALİMATI "BARON" LAKAPLI ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VERDİ
Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı belirlendi.
Saldırıyı gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul'a geldiği tespit edilen İbrahim Çiftçi yakalandı.
ESENYURT'TAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON
Yapılan çalışmalarda Çiftçi'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen 3 örgüt mensubuyla birlikte Esenyurt'taki hücre evinde kaldığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonlarda Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da gözaltına alındı.
SİLAHLARI TEMİN EDEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI
Saldırıda kullanılacağı değerlendirilen silahları temin ettiği belirlenen Çınar Aksoy da operasyon kapsamında yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.
SALDIRIDAN SON ANDA VAZGEÇTİLER
Şüphelilerin ilk ifadeleri doğrultusunda, Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığı yaptıkları ancak uygun koşullar oluşmayınca saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçtikleri değerlendirildi.
Operasyon kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün yurt içi ve yurt dışı bağlantılarına yönelik soruşturmanın sürdüğü açıklandı.