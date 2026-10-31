Sarı, temasta olduklarını söylediği kişilerin isimlerini, sayısını ve görüşmelerin hangi aşamada olduğunu açıklamadı.

Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşler var. Dönüşler başladı. Hem örgütsel düzeyde hem parlamento düzeyinde hem belediye başkanları düzeyinde bizimle temasta olan arkadaşlarımız var. Biraz bizim zamana ihtiyacımız var" dedi.

CHP'ye dönüşlerin başladığını söyleyen Sarı, örgütlerin yanı sıra milletvekilleri ve belediye başkanları düzeyinde de temaslar bulunduğunu belirtti.

TEMAS VAR DEDİ, İSİM VE SAYI VERMEDİ

74 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Sarı'nın açıklamasındaki bir diğer başlık, CHP örgütündeki kapsamlı değişim oldu.

Bazı il ve ilçe yöneticilerinin kendilerine "Siz butlansınız, sizi tanımıyoruz" dediğini aktaran Sarı, bu koşullarda kongreleri yapamadıklarını ve örgütsel düzenlemelere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sarı, "74 tane il başkanımız değişti. 60 küsur tane il başkanımız ilk defa il başkanı oluyor. Dolayısıyla partide çok köklü bir örgütsel düzenleme oldu bu dönemde" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle de ayrışma yaşandığını belirten Sarı, bu sürecin henüz sonuna gelmediklerini söyledi. İstanbul ve Antalya'da da böyle bir süreç yaşanacağını ifade etti.

GENEL MERKEZ İÇİN "HATALARIMIZ OLABİLİR" AÇIKLAMASI

CHP'nin bölünmesini ve içinden başka bir parti çıkmasını istemediklerini savunan Sarı, yaşanan hukuki süreci yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

Ayrılanlara sorunların parti içinde tartışılması çağrısında bulunduklarını anlatan Sarı, genel merkezin süreci yönetimine ilişkin de şunları söyledi:

"Biz her şeyi mükemmel yaptık demiyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir değişikliği genel merkezden yönetmek kolay değil."

Sarı, kongreleri aşağıdan yukarıya yenilenme ve değerlendirme fırsatı olarak gördüğünü ifade etti.