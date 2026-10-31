CHP’den Yeni Parti’ye geçenlere “siyasal ikbal” suçlaması
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partiden ayrılanların bir bölümünü “siyasal ikbal” aramakla suçladı, ardından geri dönüş mesajı verdi. “Kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız” diyen Sarı, ayrışmayı değerlendirirken “sürü psikolojisi” benzetmesi de yaptı.
Parti hesapları ve demirbaşlardan belediye seçimlerine kadar birçok başlıkta karşılıklı suçlamalara sahne olan CHP–YENİ Parti ayrışmasında, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan yeni bir çıkış geldi. Daha önce iş birliğine yanaşmayanlara "siyasal bedel" uyarısında bulunan Sarı, bu kez ayrılanların bir bölümünü siyasi ikbal peşinde koşmakla suçladı. Ancak sert eleştirilerine geri dönüş mesajı da eşlik etti: "Kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız."
Uşak'ta ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve parti örgütüyle bir araya gelen Sarı, toplantının ardından CHP İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.
AYRILANLARIN BİR BÖLÜMÜNE "SİYASAL İKBAL" SUÇLAMASI
Partiden ayrılanları iki grupta değerlendirdiğini belirten Sarı, bir kesimi süreci kendi siyasi geleceği için büyütmekle suçlarken diğer kesimin tartışmalardan etkilenen parti tabanı olduğunu söyledi.
Sarı, şu ifadeleri kullandı:
"Ben giden arkadaşlarımızı ikiye ayırıyorum, bir, kendilerinin siyasal ikbalini arayanlar onlar biraz süreci köpürttüler. Bir de gerçekten bu tartışmalardan etkilenen bizim tabanımız var."
Tartışmalardan etkilendiğini söylediği kesimlerle duygu bağının koparılmaması gerektiğini belirten Sarı, iyi niyetli olarak nitelendirdiği tabanın kucaklanmasını istedi.
"KAPILARI BU KADAR SERT KAPATMAYIN"
Sarı, ayrılanların geri döneceğini savunarak hem gidenlere hem de partide kalanlara seslendi:
"Ben o yüzden giden bütün arkadaşlarıma diyorum ki, kapıları bu kadar sert kapatmayın, açmak zorunda kalacaksınız. Kalanlara da diyorum ki giden arkadaşlara saygısızlık yapmayın, onlar gelecekler."
Sarı'nın açıklamasında, ayrılanların bir bölümüne yönelik siyasi ikbal suçlamasıyla geri dönüş çağrısı yan yana geldi.
TEMAS VAR DEDİ, İSİM VE SAYI VERMEDİ
CHP'ye dönüşlerin başladığını söyleyen Sarı, örgütlerin yanı sıra milletvekilleri ve belediye başkanları düzeyinde de temaslar bulunduğunu belirtti.
Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşler var. Dönüşler başladı. Hem örgütsel düzeyde hem parlamento düzeyinde hem belediye başkanları düzeyinde bizimle temasta olan arkadaşlarımız var. Biraz bizim zamana ihtiyacımız var" dedi.
Sarı, temasta olduklarını söylediği kişilerin isimlerini, sayısını ve görüşmelerin hangi aşamada olduğunu açıklamadı.
74 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ
Sarı'nın açıklamasındaki bir diğer başlık, CHP örgütündeki kapsamlı değişim oldu.
Bazı il ve ilçe yöneticilerinin kendilerine "Siz butlansınız, sizi tanımıyoruz" dediğini aktaran Sarı, bu koşullarda kongreleri yapamadıklarını ve örgütsel düzenlemelere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Sarı, "74 tane il başkanımız değişti. 60 küsur tane il başkanımız ilk defa il başkanı oluyor. Dolayısıyla partide çok köklü bir örgütsel düzenleme oldu bu dönemde" ifadelerini kullandı.
Belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle de ayrışma yaşandığını belirten Sarı, bu sürecin henüz sonuna gelmediklerini söyledi. İstanbul ve Antalya'da da böyle bir süreç yaşanacağını ifade etti.
GENEL MERKEZ İÇİN "HATALARIMIZ OLABİLİR" AÇIKLAMASI
CHP'nin bölünmesini ve içinden başka bir parti çıkmasını istemediklerini savunan Sarı, yaşanan hukuki süreci yönetmeye çalıştıklarını belirtti.
Ayrılanlara sorunların parti içinde tartışılması çağrısında bulunduklarını anlatan Sarı, genel merkezin süreci yönetimine ilişkin de şunları söyledi:
"Biz her şeyi mükemmel yaptık demiyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir değişikliği genel merkezden yönetmek kolay değil."
Sarı, kongreleri aşağıdan yukarıya yenilenme ve değerlendirme fırsatı olarak gördüğünü ifade etti.
KONGRE TAKVİMİ 15 GÜN ÖTELENDİ
Kongre takviminin 15 gün ötelendiğini açıklayan Sarı, değişikliğin teknik nedenlerden kaynaklandığını ve siyasi bir zafiyet anlamına gelmediğini savundu.
14 Şubat itibarıyla ilçe kongrelerinin, şubat ayının sonunda ise kongrelerin tamamlanacağını söyleyen Sarı, ardından Parti Meclisinin toplanacağını ve kurultay tarihinin belirlenebileceğini ifade etti.
Sarı, kurultay için kesin tarih açıklamazken mart sonunu olası tarih olarak dile getirdi.
23 EKİM'DE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISINA "SİYASAL BEDEL" UYARISI EŞLİK ETMİŞTİ
Sarı'nın Uşak'taki açıklamasından önce, 23 Ekim'de Gaziantep'te yaptığı açıklamada da YENİ Parti ile iş birliği mesajına sert eleştiriler eşlik etmişti.
Takvim'in 23 Ekim tarihli haberine göre Sarı, olası İBB başkanlık seçiminde birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtmiş; buna yanaşmayanların "siyasal bedelini" ödeyeceğini söylemişti.
Uşak'taki son açıklamasında ise ayrılanların bir bölümüne "siyasal ikbal" suçlaması yönelten Sarı, geri döneceklerini savundu. CHP cephesinde ayrılan kadrolara yönelik sert eleştiriler sürerken geri dönüş kapısı da açık tutuldu.