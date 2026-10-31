Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Yüksekova'da hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi.

MSB Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğunu bildirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova Hakkari bölgesinde 31 Ekim'de bir hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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