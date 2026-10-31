29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin Esenler, Avcılar ve Bağcılar'da kaldığı 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, havuz inşaatından kablo çaldığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde bulunan ve farklı hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen 6 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.