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Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı

Bakırköy’de olimpik yüzme havuzu inşaatı başta olmak üzere farklı şantiyelerden yaklaşık 2 milyon liralık elektrik kablosu çalan 13 şüpheli yakalandı. Hırsızlık sırasında şantiye bekçisi, el arabasını minibüsün önüne atarak şüphelileri durdurmaya çalıştı. Bekçinin darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı ortaya çıktı.

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Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı

Bakırköy'de 4 Eylül'de yapımı süren olimpik yüzme havuzunun şantiyesine kapalı kasa minibüsle gelen işçi yelekli şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan elektrik kablolarını araca yükleyerek kaçtı.

Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığına karışan şüpheliler kameraya yansıdı. (Fotoğraf: DHA) Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığına karışan şüpheliler kameraya yansıdı. (Fotoğraf: DHA)

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturmada, şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde, şüphelilerin kabloları minibüse taşıdıktan sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı-3

BEKÇİ EL ARABASIYLA ÖNLERİNİ KESTİ

Şüphelileri fark eden şantiye bekçisi, inşaatta kullanılan el arabasını minibüsün önüne atarak kaçışı engellemeye çalıştı. Ardından demir çıkış kapısını kapatmak için harekete geçen bekçi ile şüpheliler arasında arbede yaşandı.

Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı-4

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bekçiyi darbederek kaçtığı anlar da yer aldı. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı-5

29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin Esenler, Avcılar ve Bağcılar'da kaldığı 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, havuz inşaatından kablo çaldığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde bulunan ve farklı hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen 6 kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı-6

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, şantiye hırsızlığının yanı sıra 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı-8 Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı-9 Bakırköy’de 2 milyon liralık kablo hırsızlığı: Bekçiyi darbeden 13 şüpheli 7 ayrı suçla da bağlantılı çıktı-10
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