Aziz Sancar KIZILELMA anısını anlattı: Bütün Chapel Hill ne olduğunu biliyor
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar’ın hediye ettiği KIZILELMA yazılı ceketi laboratuvara giderken hep giydiğini anlattı. Sancar, “Bütün Chapel Hill, KIZILELMA’nın ne olduğunu biliyor” derken Bayraktar, “Yolumuz açık, ufkumuz KIZILELMA” karşılığını verdi.
Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın kendisine hediye ettiği KIZILELMA yazılı ceketle ilgili anısını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle düzenlenen kurultayda konuşan Sancar, evinden laboratuvara yürüyerek giderken bu ceketi giydiğini söyledi.
"HEP ONU GİYERİM"
Görev yaptığı Kuzey Carolina Üniversitesinin bulunduğu Chapel Hill'de KIZILELMA'nın tanındığını belirten Sancar, şunları kaydetti:
"Selçuk bana bir Baykar ceketi verdi. Arkasında KIZILELMA yazıyor. Ben işe yürüyerek giderim. Bizim ev laboratuvara yakın. Hep onu giyerim. Bütün Chapel Hill, KIZILELMA'nın ne olduğunu biliyor."
Sancar'ın sözlerine Bayraktar, "Yolumuz açık, ufkumuz KIZILELMA." ifadeleriyle karşılık verdi.
GENÇ BİLİM İNSANLARINA NİYET VE GAYRET MESAJI
Kurultayda genç bilim insanlarına da seslenen Bayraktar, başarının yalnızca unvan, ödül ve ulaşılan konumlarla ölçülmemesi gerektiğini vurguladı.
Uluslararası başarılara imza atan bilim insanlarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayraktar, geleceğin bilim dünyasını şekillendirecek gençlerle buluşmanın kendisi için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Genç araştırmacılara çalışmalarında niyetlerini ve izledikleri yolu esas almalarını tavsiye eden Bayraktar, şöyle konuştu:
"Bir abiniz olarak genç kardeşlerime şunu söylemek isterim, dünyanın en iyisi olayım diye çalışmanıza gerek yok. Bu çok önemli de değil. Hakikaten bu da çok muğlak bir kavram. Asıl olan içinizdeki niyet ve gayret. Hatta şöyle sorular da geldi, 'Hangi alanda çalışayım?' Bu da çok önemli değil. Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız daha önemli. Hangi ahlakla, hangi düsturla bunu gerçekleştirdiğiniz daha önemli."
"EMEKTEN, ALIN TERİNDEN, FİKİR ÇİLESİNDEN AYRILMADAN"
Bilim insanlarının insanlığa fayda sağlamak için uzun yıllar emek verdiğine dikkati çeken Bayraktar, kolay yoldan servet ve statü edinme arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bayraktar, şunları söyledi:
"Ülkemizin gündemine bakıyoruz. Sizler gibi dişiyle tırnağıyla, fikir çilesiyle dirsek çürüterek bir yerlere gelmeye çalışan insanların, insanları şifaya kavuşturabilmek için yaptığı çalışmalar bir tarafta, bir taraftan da böyle hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere, varlık sahibi olmaya çalışan insanları görüyoruz. Nereye vardığınız çok önemli değil arkadaşlar. Hangi statüye, hangi mevkiye... Hangi ödülü kazandığınız da çok önemli değil. İnsanların sizlere vereceği payeler de çok önemli değil. Asıl olan sizlerin niyeti. Hangi maksat için, hangi amaç için gayret sarf ettiğiniz ve hangi düsturla, emekten, alın terinden, fikir çilesinden, dosdoğru yoldan ayrılmadan yaptığınız çabalar önemli."
"YARININ YARIŞINI ÖNGÖREREK ÇALIŞTIM"
Kendi çalışma hayatında da bu ilkeleri gözetmeye gayret ettiğini anlatan Bayraktar, teknolojik gelişmelerde geleceğin ihtiyaçlarını öngörmenin önemini vurguladı.
"Ben hep böyle yapmaya çalıştım. Günün sonunda, yolun sonunda alnım açık, kendime olan saygımı, öz saygımı da asla yitirmeyecek şekilde dosdoğru bir düsturla yol almaya gayret ettim." diyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugünün yarışına değil de yarının yarışına, bugün bitmiş veya kurgulanan bir yarışa değil de yarının yarışı ne olur, bunu öngörerek çalışmaya gayret ettim. Bugünün yarışında en ileride olmaya da gayret ettim ama bu da çok önemli değildi. Asıl olan maksadın, amacın kendisiydi, niyetin kendisiydi."
Gençlere hedeflerini yüksek tutmaları çağrısı yapan Bayraktar, "Azami gayreti gösterin ve dosdoğru düsturdan asla ayrılmayın. Ben inanıyorum ki inancınız, gayretiniz ve bunu gören Yüce Mevla yardımcınız olacaktır." dedi.
TIPTAKİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ
Konuşmasında genetik ve sinirbilim alanındaki gelişmelere de değinen Bayraktar, Kovid-19 salgını sırasında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşının dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığına katkı sağladığını belirtti. Bayraktar, bu alandaki çalışmaların kişiye özel ilaçların geliştirilmesi yönünde ilerlediğini ifade etti.