Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın kendisine hediye ettiği KIZILELMA yazılı ceketle ilgili anısını paylaştı.

"Selçuk bana bir Baykar ceketi verdi. Arkasında KIZILELMA yazıyor. Ben işe yürüyerek giderim. Bizim ev laboratuvara yakın. Hep onu giyerim. Bütün Chapel Hill, KIZILELMA'nın ne olduğunu biliyor."

Aziz Sancar’ın ceketiyle tanıttığı KIZILELMA: “Bütün Chapel Hill biliyor” (Foto:DHA)

GENÇ BİLİM İNSANLARINA NİYET VE GAYRET MESAJI

Kurultayda genç bilim insanlarına da seslenen Bayraktar, başarının yalnızca unvan, ödül ve ulaşılan konumlarla ölçülmemesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası başarılara imza atan bilim insanlarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayraktar, geleceğin bilim dünyasını şekillendirecek gençlerle buluşmanın kendisi için mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Genç araştırmacılara çalışmalarında niyetlerini ve izledikleri yolu esas almalarını tavsiye eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bir abiniz olarak genç kardeşlerime şunu söylemek isterim, dünyanın en iyisi olayım diye çalışmanıza gerek yok. Bu çok önemli de değil. Hakikaten bu da çok muğlak bir kavram. Asıl olan içinizdeki niyet ve gayret. Hatta şöyle sorular da geldi, 'Hangi alanda çalışayım?' Bu da çok önemli değil. Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız daha önemli. Hangi ahlakla, hangi düsturla bunu gerçekleştirdiğiniz daha önemli."