Adana'da 'Bayğaralar' suç örgütü dosyası kapsamında aranan bir şüpheli polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve MİT ekipleri 'Bayğaralar' suç örgütü dosyasından aranan H.Ö.'nün peşine düştü.

Adana'da suç örgütü dosyasında aranan şüpheli yakalandı (Foto: İHA)

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON

Yapılan teknik çalışmalar neticesinde söz konusu şüphelinin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler eve yaptıkları operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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