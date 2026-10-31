Adana'da MİT destekli operasyon: Bayğaralar dosyasının şüphelisi yakalandı
Adana'da 'Bayğaralar' suç örgütü dosyası kapsamında aranan H.Ö., polis ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla yakalandı. H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Adana'da 'Bayğaralar' suç örgütü dosyası kapsamında aranan bir şüpheli polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve MİT ekipleri 'Bayğaralar' suç örgütü dosyasından aranan H.Ö.'nün peşine düştü.
SAKLANDIĞI EVE OPERASYON
Yapılan teknik çalışmalar neticesinde söz konusu şüphelinin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Ekipler eve yaptıkları operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen H.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel