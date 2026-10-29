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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararıyla tahliye

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın ev hapsi tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Kararı, Dedetaş’ın avukatı Akın Atalay duyurdu.

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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararıyla tahliye

Avukat Akın Atalay, X hesabından yaptığı açıklamada, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan müvekkili Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi kararı verildiğini söyledi.

Atalay, "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

31 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI

Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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