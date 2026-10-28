Dünyanın en prestijli tıp buluşmalarından biri olan 23. Hindistan Artroskopi Derneği Kongresi (IASCON 2026), bu yıl tarihi bir ana sahne oldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gazi Huri, dünyanın dört bir yanından binlerce spor cerrahının takip ettiği kongreye "Uluslararası Davetli Cerrah" olarak uzaktan canlı yayınla katıldı. Canlı cerrahi operasyon yaptı. Prof. Dr. Huri, jimnastikle uğraşan 20 yaşındaki bir sporcunun sakatlanan sağ omzunu ameliyat etti.



Huri'nin küçük kesilerden girilerek kamera eşliğinde yaptığı bu kompleks operasyon, dünyanın dört bir yanından binlerce meslektaşı tarafından soluksuz izlendi. Bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşayan Prof. Gazi Huri şunları söyledi: "Kongrenin 23 yıllık tarihinde Türkiye'den canlı cerrahi gerçekleştiren ilk cerrah olmak benim için büyük bir onur. Bu başarıyı yalnızca kişisel bir kazanım değil, Türk spor cerrahisinin uluslararası alanda ulaştığı seviyenin bir göstergesi olarak görüyorum. Türkiye, sağlıkta dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri..."



ÜNLÜ FUTBOLCULARIN DOKTORU



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, aynı zamanda Katar'da bulunan ve dünyanın önde gelen spor hekimliği merkezlerinden biri olan Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesi'nde görev yapıyor. Huri'nin, sakatlanmaları durumunda ilgilendiği futbolcular arasında Messi, Mbappe ve Neymar da var. Bu arada Prof. Gazi Huri, Mesut Özil'in de eski doktoru...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN