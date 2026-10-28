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Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı

Kasım ayında başlayacak büyük indirim kampanyaları öncesi Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sahte indirimler ve yanıltıcı reklamlar mercek altına alınırken, kurallara uymayan işletmelere 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık, alışveriş yapacak vatandaşları da 8 kritik konuda uyardı.

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Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı

Kasım ayı indirim kampanyaları için geri sayım sürerken Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden sahte indirimlere karşı harekete geçti. Özellikle internet alışverişlerinde ürün fiyatlarını önce yükseltip ardından indirim yapılmış gibi gösteren uygulamalar mercek altına alındı. Bakanlık, yanıltıcı reklam ve kampanyalara karşı denetimlerini artırırken milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kuralları da hatırlattı.

Kasım indirimleri öncesi Ticaret Bakanlığı, sahte kampanyalara ve yanıltıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. (Fotoğraf: AA)Kasım indirimleri öncesi Ticaret Bakanlığı, sahte kampanyalara ve yanıltıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. (Fotoğraf: AA)

SAHTE İNDİRİME 39,9 MİLYON TL CEZA!

Kasım ayı boyunca düzenlenecek indirim kampanyaları, Ticaret Bakanlığının yakın takibinde olacak. İnternet siteleri, sosyal medya platformları ve mağazalardaki indirim reklamları denetlenecek.

Tüketicileri aldattığı veya yanılttığı belirlenen reklamlar için ihlalin niteliğine ve yayınlandığı mecraya göre 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Denetimler hem Bakanlığın resen başlattığı incelemeler hem de vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yürütülecek.

Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı-3

FİYATI ÖNCE ARTIRIP SONRA İNDİRİM YAPANLARA TAKİP

Kasım indirimlerinde en çok karşılaşılan yöntemlerden biri olan fiyat oyunlarına karşı yeni kurallar devrede.

1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre, bir ürünün indirim öncesi fiyatı belirlenirken kampanyanın başlamasından önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Böylece ürünün fiyatını yükseltip ardından yüksek indirim yapılmış gibi gösteren satıcıların tüketicileri yanıltmasının önüne geçilecek.

Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı-4

YÜZDE 70 + YÜZDE 10 İNDİRİM TUZAĞINA DİKKAT!

Ticaret Bakanlığı, kasım kampanyalarında tüketicileri yanıltabilecek reklam yöntemlerini de açıkladı.

Özellikle "%70 + %10 + %5" gibi birden fazla indirim oranının birlikte kullanılması ve tüketicinin toplam indirim konusunda yanlış yönlendirilmesi mevzuata aykırı uygulamalar arasında yer alıyor.

Bakanlığın denetimlerinde mercek altında olacak uygulamalar
Sıra
Denetlenecek uygulama
1
Gerçekte bulunmayan indirimlerin reklamının yapılması.
2
İndirim öncesi fiyatın son 10 günün en düşük fiyatına göre belirlenmemesi.
3
Kampanyaların başlangıç ve bitiş tarihlerinin gizlenmesi.
4
Birden fazla indirim oranıyla tüketicilerin yanıltılması.
5
Sadakat programlarında ve koşullu satışlarda indirim kurallarının ihlal edilmesi.
6
Reklamda verilen vaatlerle kampanya koşullarının uyuşmaması.
7
İndirimin önemli istisnalarının gizlenmesi veya zor görülebilecek şekilde sunulması.

Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı-5

KASIM İNDİRİMLERİNDE ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! İŞTE 8 KRİTİK UYARI

Ticaret Bakanlığı, büyük indirim kampanyalarında alışveriş yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken 8 noktayı sıraladı.

Alışverişte dikkat edilmesi gerekenler
Sıra
Öneri
1
İndirim etiketine hemen inanmayın: Alacağınız ürünün farklı mağaza ve internet sitelerindeki fiyatlarını karşılaştırın.
2
Ürünün eski fiyatını araştırın: İndirim öncesindeki fiyatı kontrol ederek kampanyanın gerçek olup olmadığını inceleyin.
3
Sahte alışveriş sitelerine dikkat edin: Özellikle sosyal medya reklamları üzerinden yönlendirildiğiniz sitelerin güvenilirliğini araştırın. SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik uygulamalarını kontrol edin.
4
Kampanyanın küçük yazılarını okuyun: İndirimin hangi ürünlerde, hangi tarihlerde ve hangi şartlarla geçerli olduğunu öğrenin.
5
Yanıltıcı butonlara kanmayın: İnternet sitelerinde ve mobil uygulamalarda sizi istemediğiniz alışverişlere veya işlemlere yönlendiren tasarımlara karşı dikkatli olun.
6
Sepetteki son fiyatı kontrol edin: Kargo, teslimat ve hizmet bedeli gibi ek ücretleri ödeme yapmadan önce inceleyin.
7
Kredi kartı bilgilerinizi koruyun: Kart ve ödeme bilgilerinizi güvenilirliği doğrulanmamış sitelerle paylaşmayın.
8
Gerçek olamayacak kadar yüksek indirimlere şüpheyle yaklaşın: Şüpheli bağlantılardan ve güvenilir olmayan satıcılardan uzak durun.

Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı-6

ALDATICI İNDİRİM GÖRENLER NEREYE ŞİKAYET EDECEK?

Kasım indirimlerinde sahte kampanya veya yanıltıcı reklamla karşılaşan vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kuruluna şikâyette bulunabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığının Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikâyeti hizmeti aracılığıyla yapılabilecek. Tüketiciler, şikayet konusu reklamın ekran görüntüsünü, ürünün fiyat bilgilerini ve varsa diğer belgeleri başvurularına ekleyebilecek. Yapılan başvurular incelenerek mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Bakanlık, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarını tüm mecralarda yakından takip edecek. Kurallara aykırı reklam ve kampanyalar hakkında idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak.

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Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı-8 Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı-9 Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı-10

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