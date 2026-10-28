Kasım indirimlerinde alışveriş yapacaklar dikkat! Ticaret Bakanlığından sahte kampanyalara karşı 8 kritik uyarı
Kasım ayında başlayacak büyük indirim kampanyaları öncesi Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sahte indirimler ve yanıltıcı reklamlar mercek altına alınırken, kurallara uymayan işletmelere 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık, alışveriş yapacak vatandaşları da 8 kritik konuda uyardı.
Kasım ayı indirim kampanyaları için geri sayım sürerken Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden sahte indirimlere karşı harekete geçti. Özellikle internet alışverişlerinde ürün fiyatlarını önce yükseltip ardından indirim yapılmış gibi gösteren uygulamalar mercek altına alındı. Bakanlık, yanıltıcı reklam ve kampanyalara karşı denetimlerini artırırken milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kuralları da hatırlattı.
SAHTE İNDİRİME 39,9 MİLYON TL CEZA!
Kasım ayı boyunca düzenlenecek indirim kampanyaları, Ticaret Bakanlığının yakın takibinde olacak. İnternet siteleri, sosyal medya platformları ve mağazalardaki indirim reklamları denetlenecek.
Tüketicileri aldattığı veya yanılttığı belirlenen reklamlar için ihlalin niteliğine ve yayınlandığı mecraya göre 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.
Denetimler hem Bakanlığın resen başlattığı incelemeler hem de vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yürütülecek.
FİYATI ÖNCE ARTIRIP SONRA İNDİRİM YAPANLARA TAKİP
Kasım indirimlerinde en çok karşılaşılan yöntemlerden biri olan fiyat oyunlarına karşı yeni kurallar devrede.
1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre, bir ürünün indirim öncesi fiyatı belirlenirken kampanyanın başlamasından önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.
Böylece ürünün fiyatını yükseltip ardından yüksek indirim yapılmış gibi gösteren satıcıların tüketicileri yanıltmasının önüne geçilecek.
YÜZDE 70 + YÜZDE 10 İNDİRİM TUZAĞINA DİKKAT!
Ticaret Bakanlığı, kasım kampanyalarında tüketicileri yanıltabilecek reklam yöntemlerini de açıkladı.
Özellikle "%70 + %10 + %5" gibi birden fazla indirim oranının birlikte kullanılması ve tüketicinin toplam indirim konusunda yanlış yönlendirilmesi mevzuata aykırı uygulamalar arasında yer alıyor.
KASIM İNDİRİMLERİNDE ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR DİKKAT! İŞTE 8 KRİTİK UYARI
Ticaret Bakanlığı, büyük indirim kampanyalarında alışveriş yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken 8 noktayı sıraladı.
ALDATICI İNDİRİM GÖRENLER NEREYE ŞİKAYET EDECEK?
Kasım indirimlerinde sahte kampanya veya yanıltıcı reklamla karşılaşan vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kuruluna şikâyette bulunabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığının Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikâyeti hizmeti aracılığıyla yapılabilecek. Tüketiciler, şikayet konusu reklamın ekran görüntüsünü, ürünün fiyat bilgilerini ve varsa diğer belgeleri başvurularına ekleyebilecek. Yapılan başvurular incelenerek mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanacak.
Bakanlık, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarını tüm mecralarda yakından takip edecek. Kurallara aykırı reklam ve kampanyalar hakkında idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak.