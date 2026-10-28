Kasım ayı indirim kampanyaları için geri sayım sürerken Ticaret Bakanlığı , tüketicileri mağdur eden sahte indirimlere karşı harekete geçti. Özellikle internet alışverişlerinde ürün fiyatlarını önce yükseltip ardından indirim yapılmış gibi gösteren uygulamalar mercek altına alındı. Bakanlık, yanıltıcı reklam ve kampanyalara karşı denetimlerini artırırken milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kuralları da hatırlattı.

Kasım indirimleri öncesi Ticaret Bakanlığı, sahte kampanyalara ve yanıltıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. (Fotoğraf: AA)

SAHTE İNDİRİME 39,9 MİLYON TL CEZA!

Kasım ayı boyunca düzenlenecek indirim kampanyaları, Ticaret Bakanlığının yakın takibinde olacak. İnternet siteleri, sosyal medya platformları ve mağazalardaki indirim reklamları denetlenecek.

Tüketicileri aldattığı veya yanılttığı belirlenen reklamlar için ihlalin niteliğine ve yayınlandığı mecraya göre 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Denetimler hem Bakanlığın resen başlattığı incelemeler hem de vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda yürütülecek.