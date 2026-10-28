İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini gerçekleştiren kişilere yönelik işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin haksız kazanç elde ettikleri ve yol açtıkları vergi kaybı sebebiyle kamu zararına sebebiyet verdiklerinin tespit edildiği, bu doğrultuda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu

İstanbul genelinde kaçak ve bandrolsüz tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak devleti vergi gelirinden mahrum bırakan ve haksız menfaat sağlayan kişilere karşı adli mekanizma harekete geçirildi. (Fotoğraf: AA)

12 YAKALAMA KARARI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ekiplerin yürüttüğü saha çalışmaları neticesinde, kaçak tütün mamullerinin temin edilmesi ve piyasaya dağıtılması süreçlerinde rol aldığı değerlendirilen şüphelilerin adresleri ile kimlik bilgileri tespit edildi.

Toplanan deliller ve yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak tütün ticaretini organize ettiği belirlenen 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, adreslerinde arama yapma ve suç unsurlarına el koyma talimatı verdi.

Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerini sürdürdüğü bildirildi.