Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının Ankara Zirvesi dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Türk dünyasında birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusu yapan Bahçeli, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TÜRK TARİHİNİN EN ANLAMLI ZAMAN DİLİMLERİNDEN BİRİNDEN GEÇİYORUZ" Türk tarihinin en anlamlı zaman dilimlerinden birinden geçiyoruz. Tarihin ve talihin dönüm noktalarından birine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılı ve Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını kazanmalarının 35'inci yılı kutlu olsun. Bu iki tarihi kazanımı birlikte kutlamanın bahtiyarlığı, milletimiz için büyük bir kıvanç vesilesidir. Zira Türk milleti, tarihin her döneminde bağımsızlığına ve özgürlüğüne vurulmak istenen zincirleri kırıp atmış, bu uğurda önüne çekilmek istenen setleri yıkıp geçmiş bir millettir. Bu nedenle; Cumhuriyetimizin 103. yılı ile Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35'inci yılını beraber idrak ettiğimiz bu anlamlı dönemde, başkentimiz Ankara'nın Türk devletlerinin liderlerini ağırlayacak olması; milli tarihimiz ile Türk dünyasının istikbali arasında güçlü ve anlamlı bir bağ kurmaktadır.

Devlet Bahçeli Türkiye Azerbaycan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu (Foto: AA) "BU ZİRVE MÜSTESNA BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR" Bu zirve köklü tarihimizden aldığımız güçle kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek, bağımsız devletlerimizin egemenliklerine karşılıklı saygı temelinde ortak hedeflerimizi ileriye taşımak ve Türk dünyasının geleceğine yön verecek kararlı bir iradeyi ortaya koymak bakımından müstesna bir önem taşımaktadır. Bu kutlu gün vesilesi ile Türk Dünyasına seslenmek istiyorum : Türk dünyasının bugün ulaştığı bu merhale, kendiliğinden ortaya çıkmış bir kazanım değildir. Asırların imtihanından geçmiş, nice zorlukları aşmış, büyük mücadelelerle ve sarsılmaz bir iradeyle bugünkü tarihi zeminine kavuşmuştur. Bugün aynı ülkü etrafında buluşabiliyorsak bunun gerisinde; dilini, kültürünü, irfanını ve istikbal idealini nesilden nesile taşıyan büyük bir medeniyet birikimi bulunmaktadır. "MUAZZAM BİR FİKİR, İRFAN VE ÜLKÜ MİRASI" Bu birikim; Manas'tan Alpamış'a, Dede Korkut'tan Yusuf Has Hacib'e, Kaşgarlı Mahmud'dan Ali Şîr Nevâî'ye, Hoca Ahmet Yesevî'den Yunus Emre'ye, Abay'dan Mahtumkulu'na, Nesimi'den Süleyman Çelebi'ye, İsmail Gaspıralı'dan Ziya Gökalp'e uzanan muazzam bir fikir, irfan ve ülkü mirasıdır. Her biri kendi çağında Türk milletinin dilini, kültürünü, düşüncesini ve müşterek geleceğini yaşatmak için mücadele etmiş bu büyük şahsiyetler, bugün aramızda yükselen gönül ve fikir köprülerinin temel taşlarıdır. Manas'ın cesaretinde, Alpamış'ın yiğitliğinde, Dede Korkut'un bilgeliğinde, Ahmet Yesevî'nin irfanında, Abay'ın hikmetinde ve Mahtumkulu'nun hürriyet idealinde aynı medeniyetin derin izleri vardır. Bu izler, geçmişten bugüne uzanan tarihi sürekliliğimizin ve kimliğimizin nişanesidir. Ceditçilik meşalesini yakarak Türkistan coğrafyasında büyük bir uyanışın öncülüğünü yapan İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" ülküsü ise bu mirasın geleceğe taşınmasını sağlayan güçlü bir rehber olmuştur.