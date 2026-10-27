Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. "HGS borcunuz var", "Kargonuz teslim edilemedi" ve "Hesabınız bloke edilecek" gibi ifadelerle gönderilen sahte mesajlara karşı dikkatli olunması istendi.

SAHTE MESAJLARLA KİŞİSEL BİLGİLER HEDEFTE

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dolandırıcıların dijital mecralar üzerinden sahte SMS ve internet sitelerini kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Özellikle "HGS borcunuz var", "Kargonuz teslim edilemedi" ve "Hesabınız bloke edilecek" ifadeleriyle gönderilen mesajların dolandırıcılık amacıyla kullanılabildiğine dikkat çekildi.