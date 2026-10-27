HGS borcu ve kargo mesajlarına dikkat! Emniyetten dijital dolandırıcılık uyarısı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, “HGS borcunuz var”, “Kargonuz teslim edilemedi” ve “Hesabınız bloke edilecek” mesajlarıyla yapılan dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Şüpheli bağlantılara tıklanmaması, şifre ve doğrulama kodlarının paylaşılmaması istenirken, tek bir dikkatsizliğin kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçirebileceği vurgulandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. "HGS borcunuz var", "Kargonuz teslim edilemedi" ve "Hesabınız bloke edilecek" gibi ifadelerle gönderilen sahte mesajlara karşı dikkatli olunması istendi.
SAHTE MESAJLARLA KİŞİSEL BİLGİLER HEDEFTE
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dolandırıcıların dijital mecralar üzerinden sahte SMS ve internet sitelerini kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.
Özellikle "HGS borcunuz var", "Kargonuz teslim edilemedi" ve "Hesabınız bloke edilecek" ifadeleriyle gönderilen mesajların dolandırıcılık amacıyla kullanılabildiğine dikkat çekildi.
ŞÜPHELİ BAĞLANTILARA TIKLAMAYIN
Emniyet, vatandaşlardan kaynağı belirsiz mesajlarda yer alan bağlantılara tıklamamalarını istedi. Şifre ve doğrulama kodu gibi kişisel bilgilerin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.
İşlemlerin yalnızca kurum ve kuruluşların resmî kanalları üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.
EMNİYETTEN "BİR ANLIK DİKKAT" VURGUSU
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Dijital dolandırıcılığa dikkat. Dolandırıcılar, sahte SMS ve internet siteleriyle kişisel bilgilerinizi ele geçirmeyi hedefliyor. Şüpheli bağlantılara tıklamayın. Şifrelerinizi ve doğrulama kodlarınızı paylaşmayın. İşlemlerinizi yalnızca resmî kanallardan gerçekleştirin. Unutmayın, dijital dünyada güvenliğiniz, bir anlık dikkatinizle başlar."