Sokak hayvanlarının üzerinden milyonluk vurgun çarkı kuran fırsatçılar devletin radarına takıldı. Hayvanseverlerin iyi niyetini istismar ederek bağış toplayan, dernek kasalarını şahsi çıkarları için kullanan ve mama ticareti üzerinden usulsüz finansal ilişkiler kuran yöneticilerin kirli para trafiği deşifre edildi.