Sokak hayvanları üzerinden milyonluk vurgun! 76 dernek incelendi, 37 yönetici savcılığa ihbar edildi
Sokak hayvanları üzerinden yürütülen bağış ve mama ticaretinde milyonluk usulsüzlükler ortaya çıktı. MASAK ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün incelemelerinde, hayvanseverlerin bağışlarını kayıt dışı bırakan ve dernek paralarını şahsi menfaatleri için kullanan yöneticiler mercek altına alındı. Denetlenen 76 dernekten 55'i hakkında işlem yapılırken, 37 yönetici savcılığa ihbar edildi. Dernek yöneticilerine 4,2 milyon, mama şirketlerine ise 4,9 milyon liralık ceza kesildi. Operasyonlarda bazı dernek yöneticileri tutuklandı.
Sokak hayvanlarının üzerinden milyonluk vurgun çarkı kuran fırsatçılar devletin radarına takıldı. Hayvanseverlerin iyi niyetini istismar ederek bağış toplayan, dernek kasalarını şahsi çıkarları için kullanan ve mama ticareti üzerinden usulsüz finansal ilişkiler kuran yöneticilerin kirli para trafiği deşifre edildi.
MASAK ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün incelemelerinde 76 dernekten 55'i hakkında işlem yapılırken, 37 yönetici savcılığa ihbar edildi.
76 DERNEKTEN 55'İNE CEZA YAĞDI
İncelemeler sonucunda denetlenen 76 dernekten 55'i hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem istendi. Bağışları mali defterlere kaydetmeyen ve dernek parasını şahsi menfaatlerine harcayan 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikler, kabahat fiilleri sebebiyle 55 derneğin başkan ve yöneticisine toplam 4.277.171,82 TL idari para cezası kesti.
VURGUN YAPAN YÖNETİCİLER TUTUKLANDI
Aralarında Yaşama Tutunan Patiler, Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri, Pati Koruyucuları, Can Paticikler, Sokaktaki Patili Canları Yaşatma, Patileri Koruma ile Ankara Patili Canları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin yer aldığı yapılara operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan yöneticilerin bir kısmı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MAMA ŞİRKETLERİNE 4.9 MİLYON LİRA CEZA
İnternetten mama satışı adı altında işlem yürüten 16 derneğin dosyası Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Derneklerle iş birliği yaptığı saptanan; Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli 4 şirkete toplam 4.911.037,33 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca 29 dernek Vergi Dairelerine, 6 dernek şüpheli para trafiği nedeniyle MASAK'a, 8 dernek ise SGK'ya sevk edildi.
Haber: Tolga Özlü