Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ULAŞTI

Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Trafik saat 08.15 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.