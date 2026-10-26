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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafiği: Anadolu Yakası'nda yoğunluk %78'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai saati başlangıcıyla birlikte trafik yoğunluğu doruğa çıktı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde araçlar ilerlemekte zorlanırken zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde genel yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 78'i, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58'i gördü.

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İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafiği: Anadolu Yakası'nda yoğunluk %78'e ulaştı

Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ULAŞTI

Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Trafik saat 08.15 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (Foto: DHA)İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. (Foto: DHA)

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Araçlar ilerlemekte zorlanırken, saatlerin ilerlemesinin ardından yoğunluk azaldı. Saat 08.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 63'e geriledi. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 58 olurken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

Saat / Bölge
Trafik Yoğunluğu
08.15 – İstanbul Geneli
%65
08.15 – Anadolu Yakası
%78
08.15 – Avrupa Yakası
%58
08.45 – İstanbul Geneli
%63
08.45 – Anadolu Yakası
%71
08.45 – Avrupa Yakası
%58
Cevizlibağ D-100 Karayolu
Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi, araçlar ilerlemekte zorlandı.
Yoğunluğun Seyri
Saatlerin ilerlemesinin ardından trafik yoğunluğu azaldı.

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