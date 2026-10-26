İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafiği: Anadolu Yakası'nda yoğunluk %78'e ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai saati başlangıcıyla birlikte trafik yoğunluğu doruğa çıktı. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde araçlar ilerlemekte zorlanırken zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde genel yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 78'i, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 58'i gördü.
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Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ULAŞTI
Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı. Trafik saat 08.15 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.
TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ
Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Araçlar ilerlemekte zorlanırken, saatlerin ilerlemesinin ardından yoğunluk azaldı. Saat 08.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 63'e geriledi. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 58 olurken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Güncel