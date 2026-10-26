Küçükbakkalköy metro istasyonunda tavandan akan suya plastik kovalarla önlem alınması vatandaşların tepkisini çekti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

VATANDAŞA ÇİLE...

Yaklaşık iki aydır M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nın Küçükbakkalköy İstasyonu'nun tavanından akan sular, yolcuları çileden çıkardı.İBB yönetiminin bu soruna çözüm bulmamasını eleştiren yolcular, "İBB, bırakın metro yapmayı, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı ve teslim ettiği metroların bile doğru dürüst çalışmasını sağlayamıyor. Belediye iyice suyunu çıkardı" ifadelerini kullandı.