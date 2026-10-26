İstanbul'da toplu taşıma krizi! İBB onarım yerine plastik kovalarla çözüm arıyor
CHP’li İBB’de metrolar, bakımsızlık yüzünden adeta can çekişiyor. Tavanları delik deşik olan metro istasyonlarını su basıyor. Belediye bakım ve onarım yapmak yerine plastik kovalarla çözüm arıyor. Skandala tanık olan vatandaşlar İBB’ye isyan edip, tepki gösteriyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve şehrin önemli projelerinin yanı sıra toplu ulaşımda da sınıfta kaldı. Sürekli arızalanan, yanan ve kaza yapan İETT araçları vatandaşı canından bezdirdi. Son günlerde ise metro istasyonlarındaki bakımsızlık göze çarptı. Çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörlerle birlikte tavanlarından su akan istasyonlar, yolcuları isyan ettirdi.
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Hattı'ndaki Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama ve yağışlarda tavandan su akması gibi olaylar yolcuların tepkisini çekmişti.
Sabiha Gökçen Havalimanı metro istasyonundaki mescit ve şadırvan alanlarının bakımsız bırakılması da eleştirilere konu olmuştu.
VATANDAŞA ÇİLE...
Yaklaşık iki aydır M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nın Küçükbakkalköy İstasyonu'nun tavanından akan sular, yolcuları çileden çıkardı.İBB yönetiminin bu soruna çözüm bulmamasını eleştiren yolcular, "İBB, bırakın metro yapmayı, Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı ve teslim ettiği metroların bile doğru dürüst çalışmasını sağlayamıyor. Belediye iyice suyunu çıkardı" ifadelerini kullandı.
İŞTE KARA TABLO
İstasyonlar: 165 istasyondan 5'i sorunlu.
Yürüyen merdivenler: 1.965 yürüyen merdivenin 148'i ya çalışmıyor ya da ağır aksak çalışıyor.
Asansörler: 668 asansörün 172'si yolcuları taşımıyor.
Haber: Meltem Akgenç