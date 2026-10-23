COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 için gerçekleştirilen etkinlikler için hazırlanan özel şarkıyı paylaştı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yapacağı BM çatısı altındaki küresel iklim zirvesi COP31 için özel şarkı bestelendi. "Let's COP" isimli İngilizce şarkı; dünyayı iklim için farkındalığa ve eyleme çağıracak. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yer aldığı video klibi paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajını verdi.

COP31 Türkiye için özel şarkı (Foto: Sosyal medya)



"HER TOPRAKTAN HER KIYIYA LET'S COP!" İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ



Şarkının Türkçe sözleri şöyle: Sahil boyunca güneş, Parla Antalya! / Sesler yükseldikçe, tüm dünya biliyor / Ellerimiz havada, harekete geçmeye hazırız / Daha iyi bir gelecek için ilerliyoruz / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Her topraktan her kıyıya / Let's COP, daha fazlası için ayaktayız / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Türkiye parlıyor, durmak yok / Haydi COP, onu zirveye taşıyalım / Okyanuslar nefes alıyor, ormanlar konuşuyor / Geleceği şekillendirmek ve korumak bizim elimizde / Adım adım, dimdik ayaktayız / Şimdi hep birlikte bu çağrıya karşılık veriyoruz / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Her topraktan her kıyıya / Let's COP, daha fazlası için ayaktayız / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Türkiye parlıyor, durmak yok / Haydi COP, onu zirveye taşıyalım / Tek Dünya, tek şans, tek fırsat / Hep birlikte, Let's COP / Tek Dünya, tek şans, tek fırsat / Hep birlikte, Let's COP