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COP31 için Türkiye'den dünyaya iklim çağrısı! Bakan Kurum "Let's COP" şarkısını paylaştı

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için hazırlıklar sürüyor. Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirveye özel "Let's COP" isimli İngilizce şarkı hazırlandı. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yer aldığı klibi paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajıyla iklim değişikliğine karşı küresel eylem çağrısında bulundu.

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COP31 için Türkiye'den dünyaya iklim çağrısı! Bakan Kurum "Let's COP" şarkısını paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 için gerçekleştirilen etkinlikler için hazırlanan özel şarkıyı paylaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yapacağı BM çatısı altındaki küresel iklim zirvesi COP31 için özel şarkı bestelendi. "Let's COP" isimli İngilizce şarkı; dünyayı iklim için farkındalığa ve eyleme çağıracak. Türkiye'nin doğal güzelliklerinin yer aldığı video klibi paylaşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajını verdi.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Bakan Kurum'un paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

COP31 İÇİN ÖZEL ŞARKI! TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İKLİM ÇAĞRISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor. Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye özel bir şarkı hazırladı. İngilizce olan şarkının sözlerinde iklim için eyleme çağrı yapılırken, Türkiye'nin farklı noktalardaki doğal güzelliklerinden görüntüler kullanıldı.

COP31 Türkiye için özel şarkı (Foto: Sosyal medya)COP31 Türkiye için özel şarkı (Foto: Sosyal medya)

"HER TOPRAKTAN HER KIYIYA LET'S COP!" İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

Şarkının Türkçe sözleri şöyle: Sahil boyunca güneş, Parla Antalya! / Sesler yükseldikçe, tüm dünya biliyor / Ellerimiz havada, harekete geçmeye hazırız / Daha iyi bir gelecek için ilerliyoruz / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Her topraktan her kıyıya / Let's COP, daha fazlası için ayaktayız / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Türkiye parlıyor, durmak yok / Haydi COP, onu zirveye taşıyalım / Okyanuslar nefes alıyor, ormanlar konuşuyor / Geleceği şekillendirmek ve korumak bizim elimizde / Adım adım, dimdik ayaktayız / Şimdi hep birlikte bu çağrıya karşılık veriyoruz / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Her topraktan her kıyıya / Let's COP, daha fazlası için ayaktayız / Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek / Tek dünya, tek çağrı, Let's COP / Türkiye parlıyor, durmak yok / Haydi COP, onu zirveye taşıyalım / Tek Dünya, tek şans, tek fırsat / Hep birlikte, Let's COP / Tek Dünya, tek şans, tek fırsat / Hep birlikte, Let's COP

Türkiye'nin güzellikleri klipte gösterildi. (Foto: Sosyal medya)Türkiye'nin güzellikleri klipte gösterildi. (Foto: Sosyal medya)

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE! İKLİM DİPLOMASİSİNİN KALBİ ANTALYA'DA ATACAK

COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması, hem uluslararası görünürlük hem de iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Taraflar Konferansları (COP), 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenleniyor. Ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar iklim kriziyle mücadele eden dünya için hayati önem taşıyor.

COP31 için gerçekleştirilen etkinlikler için hazırlanan özel şarkı (Foto: Sosyal medya)COP31 için gerçekleştirilen etkinlikler için hazırlanan özel şarkı (Foto: Sosyal medya)

Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor. Bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

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