Bir X gönderisinin çok beğenilmesi, yakında akışta üst sıralara çıkması için tek başına yeterli olmayabilir. Elon Musk , kullanıcıların bir paylaşımda ne kadar kaldığını ve metni sonuna kadar okuyup okumadığını daha fazla dikkate almayı hedefleyen iki yeni model duyurdu.

Bu adım, X'in Sizin İçin akışında ilk bakışta sıradan görünen ancak okuru içinde tutan paylaşımların önünü açabilir. Özellikle ayrıntılı anlatımlar, iyi kurulmuş gönderi zincirleri ve küçük hesaplardan gelen açıklamalar daha fazla kişiye ulaşabilir.

Elon Musk'ın X paylaşımında, yeni sıralama ve içerik bulma modellerinin duyurusu ile günlük aktif kullanıcı saniyelerini gösteren grafik yer alıyor. | Görsel sosyal medyadan alınmıştır.

SIRALAMADA İKİ AYRI KAPI DEĞİŞİYOR

X'te öneriler önce akışa girebilecek içeriklerden oluşan bir havuzdan seçiliyor, ardından bu gönderiler kendi arasında sıralanıyor. Musk'ın açıkladığı ilk model, kullanıcının bir paylaşımda ne kadar kalabileceğini daha iyi tahmin ederek bu sıralamayı etkilemeyi hedefliyor.

İkinci model ise daha erken devreye giriyor. Kullanıcıların sonuna kadar okuduğu gönderileri bularak, bunların öneri havuzuna girme şansını artırmaya çalışıyor.

X zaten beğeni, yanıt, yeniden paylaşım ve görüntüleme süresi gibi sinyalleri kullanıyor. Yeni değişiklik, bu yarışa yalnızca etkileşimi değil, okurun gerçekten ne kadar kaldığını da daha güçlü biçimde dahil edebilir.

BEĞENİ YARIŞININ YANINA YENİ BİR ÖLÇÜ GELİYOR

Aynı son dakika gelişmesini anlatan iki gönderi düşünün. Biri çok sayıda beğeni almış olabilir; diğeri ise daha az etkileşim toplasa da okura daha fazla ayrıntı verip onu ekranda daha uzun tutabilir. Yeni yaklaşım, ikinci paylaşımın şansını artırabilir.

Tom's Guide'ın aktardığına göre bu durum, büyük hesaplarla sınırlı olmayan yeni bir görünürlük alanı yaratabilir. Ancak uzun yazmak tek başına avantaj sağlamıyor. Kısa, net ve sonuna kadar okunan bir gönderi de öne çıkabilir.

DİKKAT, KALİTE DEMEK DEĞİL

Burada ince bir çizgi var. Bir paylaşımın okuru ekranda tutması, onun mutlaka yararlı ya da doğru olduğu anlamına gelmiyor. Tartışma yaratan iddialar, merak duygusunu kullanan içerikler veya sert çıkışlar da insanları daha uzun süre okumaya yöneltebilir.

Bu nedenle X'in yeni sistemi, daha iyi açıklamaları öne çıkarma ihtimali kadar, dikkat çekmek için hazırlanan içeriklerin yayılmasını da etkileyebilir.

ETKİSİNİN NE KADAR BÜYÜK OLACAĞI BELLİ DEĞİL

X, yeni modellerin beğeni ve yeniden paylaşım gibi mevcut sinyallere göre ne kadar ağırlık taşıyacağını henüz açıklamadı. Değişikliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği de bilinmiyor.

Musk, aynı açıklamasında günlük aktif kullanıcı saniyelerinin hızla arttığını ve neredeyse her gün yeni zirveye ulaştığını savunan bir grafik paylaştı. Ancak bu veri bağımsız olarak doğrulanmış değil. Artışın ne kadarının yeni öneri modellerinden kaynaklandığı da şimdilik belirsiz.

Akışında görmek istemediği içeriklerle karşılaşan kullanıcılar ise gönderilerdeki üç nokta menüsünden "Not interested in this post" seçeneğini kullanabiliyor. Daha sade bir deneyim isteyenler için Following sekmesi de takip edilen hesapların paylaşımlarını zaman sırasıyla göstermeyi sürdürüyor.