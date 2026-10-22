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29 Ekim'de turnikelerden ücretsiz geçilecek! İstanbul, Ankara ve İzmir için karar çıktı

"29 Ekim'de toplu taşıma bedava mı?" sorusu yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile netlik kazandı. 29 Ekim 2026 Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak.

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29 Ekim'de turnikelerden ücretsiz geçilecek! İstanbul, Ankara ve İzmir için karar çıktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, vatandaşların arama motorlarında en çok araştırdığı konulardan biri olan ulaşım durumu netleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 22 Ekim 2026 tarihli ve 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de milyonlarca kişinin kullandığı bazı kritik raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatları açıklandı. (Foto: AA)29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak Marmaray, Başkentray ve İZBAN hatları açıklandı. (Foto: AA)

29 EKİM 2026 PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ HAT ÜCRETSİZ?

Kararın 1. maddesi kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yolcuların ücretsiz yararlanacağı raylı sistem hatları şu şekilde sıralandı:

Sıra
Raylı Sistem Hattı
1
Başkentray- Ankara
2
Marmaray- İstanbul
3
İZBAN- İzmir
4
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
5
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Foto: AA)Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Foto: AA)

KANUN HÜKMÜNDEN MUAF TUTULACAKLAR

Yayımlanan karara göre, 29 Ekim 2026 Perşembe günü bu hatları kullanacak olan yolcular, 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf sayılarak ücret ödemeyecekler.

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Ebru Bektaş
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