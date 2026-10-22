29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, vatandaşların arama motorlarında en çok araştırdığı konulardan biri olan ulaşım durumu netleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 22 Ekim 2026 tarihli ve 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de milyonlarca kişinin kullandığı bazı kritik raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.