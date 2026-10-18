İstanbul polisi, haklarında arama kaydı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 firari şüpheliyi eş zamanlı operasyonlarla yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



ZAMAN'IN MUHABİRİ GAYBUBET EVİNDEN ÇIKTI

Çalışmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan, 10 yıldır firari ve ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesi başta olmak üzere basın-yayın organlarında editör ve muhabir olarak çalıştığı, yayın yönetmenliği yaptığı tespit edilen Mehmet Yılmaz'ın sözde "güvenli ev" olarak tabir edilen "gaybubet" evlerinde kaldığı belirlendi.

FETÖ'nün evlerine baskın (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 3 yıldır firari durumda olan, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve sözde dershane yönetiminde yer aldığı belirlenen Abdullah Ilık ile ihraç edilen polis memuru Serdar Uluocak'ın kaldıkları adresler tespit edildi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Bayrampaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Ataşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda firari 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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