Söz konusu şüphelilerin, hücre evlerinin kira, aidat, yiyecek ve giyim gibi giderlerinin karşılanmasının yanı sıra firarilerin İstanbul'a getirilmesi, gaybubet evlerine yerleştirilmesi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılması süreçlerinde rol oynadıkları belirlendi.

ÜSKÜDAR'DAKİ HÜCRE EVİNDE 2 FİRARİ TESPİT EDİLDİ

Çalışmaların devamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Üsküdar'daki bir gaybubet evine yerleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi (Foto: DHA)

3 MİLYON 170 BİN LİRALIK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Gaybubet evlerine yönelik operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, toplam 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 24 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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