İstanbul'da FETÖ'nün kamu yapılanması ve gaybubet evlerine operasyon: 24 gözaltı, 3 milyon 170 bin liralık döviz ele geçirildi
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, biri aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün kamu personeli yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi yakalanırken, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu personeli yapılanması ve firari örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerine yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerince yürütülen çalışmalarda toplam 24 şüpheli yakalandı.
KAMU PERSONELİ YAPILANMASINA OPERASYON: 19 GÖZALTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün kamu personeli yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, geçmiş yıllarda zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir personeli alım süreçlerinde FETÖ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listelerini mercek altına aldı.
Yapılan incelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları tespit edildi.
Çalışmaların ardından biri aktif kamu görevlisi olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 19 şüphelinin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİ DEŞİFRE EDİLDİ
İstanbul'daki ikinci operasyon ise FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yürüttü.
Yapılan araştırmalarda, firari örgüt mensuplarının yakalanmadan gizlilik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla örgüt tarafından "güvenli ev" olarak nitelendirilen gaybubet evlerinin temin edildiği ve bu kişilere maddi destek sağlandığı belirlendi.
FİRARİLERİN YURT DIŞINA KAÇIRILMASINDA ROL ALMIŞLAR
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgütün güncel yapılanmasında yer alan 3 şüphelinin gaybubet evlerinin organizasyonunda görev aldığını tespit etti.
Söz konusu şüphelilerin, hücre evlerinin kira, aidat, yiyecek ve giyim gibi giderlerinin karşılanmasının yanı sıra firarilerin İstanbul'a getirilmesi, gaybubet evlerine yerleştirilmesi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılması süreçlerinde rol oynadıkları belirlendi.
ÜSKÜDAR'DAKİ HÜCRE EVİNDE 2 FİRARİ TESPİT EDİLDİ
Çalışmaların devamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Üsküdar'daki bir gaybubet evine yerleştirildiği ortaya çıkarıldı.
Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
3 MİLYON 170 BİN LİRALIK DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Gaybubet evlerine yönelik operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, toplam 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 24 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.