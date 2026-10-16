Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler, telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden farklı kişilere ait GSM hatlarını sisteme tanımladı. Bu hatların SMS gönderme hakları kiralanarak yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderildi.

Daha önce 3 Ağustos 2026'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, telefonlarda SİMCASH.İO isimli uygulamanın kurulu olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, farklı kişilere ait GSM hatlarının mesaj gönderiminde kullanıldığını ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis reklamlarında kullanılan SMS sisteminin işleyişi ortaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde, sistem üzerinden vatandaşlara günde 1 milyondan fazla SMS gönderildiği tespit edildi. Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin ise gönderilen her mesaj karşılığında 0,005 ile 0,01 avro arasında kazanç sağladığı belirlendi.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYET MESAJLARI DA TELEFONLARDAN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında el konulan telefonlarda, vatandaşların daha önce gönderdiği SMS'lere ilişkin mesajlar da tespit edildi. Başsavcılık açıklamasında, dijital materyallerde şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"Şifremi Unuttum Siteye Giremiyorum", "Bu Site Üzerinden Bana Mesaj Gelirse Savcılığa Giderim"

Bu mesajların incelenmesiyle, GSM hatlarının yasa dışı bahis reklamlarında kullanılmasına ilişkin geriye dönük bulgulara ulaşıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 24 GÖZALTI

Elde edilen tespitlerin ardından 16 Ekim 2026'da İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'yı kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslere baskın yapılırken 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı.

13 ARAÇ, 3 DAİRE VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklamasında, SMS gönderiminde kullanılan sistemin 7258 sayılı Kanun'a aykırı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN