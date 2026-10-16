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Günde 1 milyon SMS gönderip avro kazandılar! Yasa dışı bahis ağında 24 gözaltı

İstanbul merkezli soruşturmada, farklı kişilere ait GSM hatlarını kullanarak günde 1 milyondan fazla yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık içerikli SMS gönderildiği ortaya çıkarıldı. Mesaj başına 0,005 ile 0,01 avro arasında kazanç sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik İzmir, Aydın ve Antalya’da düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 13 aracı, 3 dairesi ve banka hesaplarına el konuldu.

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Günde 1 milyon SMS gönderip avro kazandılar! Yasa dışı bahis ağında 24 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis reklamlarında kullanılan SMS sisteminin işleyişi ortaya çıkarıldı.

Daha önce 3 Ağustos 2026'da düzenlenen operasyonda tutuklanan şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, telefonlarda SİMCASH.İO isimli uygulamanın kurulu olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, farklı kişilere ait GSM hatlarının mesaj gönderiminde kullanıldığını ortaya koydu.

GÜNDE 1 MİLYONDAN FAZLA MESAJ GÖNDERDİLER

Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler, telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden farklı kişilere ait GSM hatlarını sisteme tanımladı. Bu hatların SMS gönderme hakları kiralanarak yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık amaçlı mesajlar gönderildi.

Yapılan incelemelerde, sistem üzerinden vatandaşlara günde 1 milyondan fazla SMS gönderildiği tespit edildi. Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin ise gönderilen her mesaj karşılığında 0,005 ile 0,01 avro arasında kazanç sağladığı belirlendi.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYET MESAJLARI DA TELEFONLARDAN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında el konulan telefonlarda, vatandaşların daha önce gönderdiği SMS'lere ilişkin mesajlar da tespit edildi. Başsavcılık açıklamasında, dijital materyallerde şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

Günde 1 milyon SMS gönderip avro kazandılar! Yasa dışı bahis ağında 24 gözaltı-2

"Şifremi Unuttum Siteye Giremiyorum", "Bu Site Üzerinden Bana Mesaj Gelirse Savcılığa Giderim"

Bu mesajların incelenmesiyle, GSM hatlarının yasa dışı bahis reklamlarında kullanılmasına ilişkin geriye dönük bulgulara ulaşıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 24 GÖZALTI

Elde edilen tespitlerin ardından 16 Ekim 2026'da İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İzmir, Aydın ve Antalya'yı kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslere baskın yapılırken 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı.

13 ARAÇ, 3 DAİRE VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklamasında, SMS gönderiminde kullanılan sistemin 7258 sayılı Kanun'a aykırı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi.

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Günde 1 milyon SMS gönderip avro kazandılar! Yasa dışı bahis ağında 24 gözaltı-4 Günde 1 milyon SMS gönderip avro kazandılar! Yasa dışı bahis ağında 24 gözaltı-5 Günde 1 milyon SMS gönderip avro kazandılar! Yasa dışı bahis ağında 24 gözaltı-6

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