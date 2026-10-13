Festival kapsamında ücretsiz konserlerle Mardin’de müzik dolu akşamlar yaşanacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı) MEZOPOTAMYA'NIN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ MARDİN'DE



Mardin Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. İki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak, Michelin Rehberi'nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz, Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları'nı ziyaret ederek Mardin'e özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.



Mezopotamya'nın köklü yemek kültürünü farklı toplulukların sofra gelenekleriyle harmanlayan Mardin mutfağı; et, bulgur, bakliyat ve baharatların öne çıktığı zengin bir gastronomi mirasını yansıtıyor. Kişniş, yenibahar ve tarçın gibi baharatların özgün tatlar kazandırdığı kent mutfağında, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler ve geleneksel pişirme yöntemleri önemli bir yer tutuyor. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe Mardin'in köklü sofra kültürünü ortaya koyarken, kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel lezzetler de kentin çok kültürlü gastronomi kimliğini yansıtıyor.

Mardin’in tarihi ve kültürel mirası, özel sergiler ve sanat etkinlikleriyle tanıtılacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Mardin'in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 30'dan fazla Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından konak restoranlarına, kebapçılardan kahvaltı mekânlarına ve kafelere uzanan gastronomi rotasında; kaburga dolması, dobo, sembusek, ikbebet, irok ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra Süryani çöreği, harire ve kahiye tatlıları da yer alacak. Farklı mekân türlerini ve yöresel lezzetleri bir araya getiren seçki, Mardin'in çok kültürlü mutfak mirasını ve gastronomi çeşitliliğini festival ziyaretçilerine tanıtacak.





MARDİN'DE FESTİVAL AKŞAMLARI MÜZİKLE RENKLENECEK



Mardin'de festival akşamları Türkiye'nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, dokuz gün boyunca Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut Mardinli müzikseverlerle buluşacak.



Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra farklı müzik türlerinden konserler de yer alacak. Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde askeri marşlardan klasik Batı müziğine, cazdan Türk müziğinin seçkin örneklerine uzanan repertuvarını bando düzenlemeleriyle seslendirecek. Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgilerin de yer alacağı konserde sevda, hasret, kahramanlık ve memleket özlemini anlatan eserler dinleyicilerle buluşacak.

Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri sergisi, festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)



MARDİN'İN KÜLTÜREL MİRASI SERGİLERLE ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK



Festival kapsamında Mardin Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaretçilerle buluşacak.



Osmanlı'nın Haremeyn'e ve kutsal mekanlara uzanan kültürel mirasını yansıtacak sergide, padişahlar tarafından hazırlanan hüsn-i hat örneklerinin yanı sıra Haremeyn'e gönderilen surre keseleri ve altınlar, Kâbe'nin iç ve dış örtülerinden günümüze ulaşan parçalar ile Kâbe kuşağı örnekleri yer alacak. Kutsal mekanlara duyulan saygının ve Osmanlı sanat anlayışının izlerini taşıyan eserler, Mardin Müzesi'nin tarihi atmosferinde ziyaretçilerle buluşacak.



Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açılacak "Yaşayan Miras: Mardin" sergisi ise kentin yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin izleriyle şekillenen sanat ve zanaat geleneğini günümüze taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras



Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer alacağı sergi, Mardin'in geleneksel üretim tekniklerini ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlerini görünür kılacak.