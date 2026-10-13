Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme bugün gerçekleştirildi.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki bakanın bir araya geldiği anlara ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel