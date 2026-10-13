Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme bugün gerçekleştirildi.

Bakan Fidan ve Gürlek bir araya geldi. (Fotoğraf: DHA)

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki bakanın bir araya geldiği anlara ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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