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Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara’da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.

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Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşme bugün gerçekleştirildi.

Bakan Fidan ve Gürlek bir araya geldi. (Fotoğraf: DHA)Bakan Fidan ve Gürlek bir araya geldi. (Fotoğraf: DHA)

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki bakanın bir araya geldiği anlara ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi-3 Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi-4 Ankara'da kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek bir araya geldi-5
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